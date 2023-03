Miami: Alcaraz prend l'autoroute vers les quarts, Rybakina fonce en demie

Imperturbable, le N.1 mondial Carlos Alcaraz, a sereinement rallié les quarts de finale à Miami, tout comme son prochain adversaire Taylor Fritz (10e) et Jannik Sinner (11e), Elena Rybakina accédant aisément en demies chez les femmes, mardi.

Un semaine après son triomphe à Indian Wells, l'Espagnol de 19 ans poursuit son petit bonhomme de chemin en Floride, où il est tenant du titre et toujours en course donc pour le "Sunshine Double", un doublé la même année réussi avant lui par sept joueurs, Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic.

Sur sa route, il a écarté sans trembler 6-4, 6-4 l'Américain Tommy Paul (19e). Sa neuvième victoire d'affilée en deux sets secs. "Je suis heureux de ma performance, car c'est un joueur dur à battre. J'ai du sortir mon meilleur tennis. La clé, c'est que je n'ai pas cessé d'attaquer, je ne l'ai pas laissé prendre l'initiative", a commenté Alcaraz au micro de Tennis Channel.

Le prodige de Murcie a en effet fait parler sa puissance et sa précision (24 coups gagnants contre 9). Il a aussi été efficace à la volée (12/13, doit 92%), tout en maîtrisant l'art appliqué de l'amortie. Les rares fois où il a été poussé dans ses retranchements, Alcaraz a sorti ses coups venus d'ailleurs, tel ce passing court croisé à reculons, qui en a fait sourire Paul de dépit.

- Première pour Fritz -

Le vainqueur de l'US Open2022, affrontera ensuite Taylor Fritz facile vainqueur 6-3, 6-4 de Holger Rune (8e).

L'Américain de 25 ans, qui reste sur un titre glané en Floride, à Delray Beach en février, a été très réaliste dans les moments-clés, puisqu'il a effacé cinq des six balles de breaks que s'est procurées le Danois de 18 ans. Et il a converti trois des quatre occasions de lui ravir le jeu de service.

"Quand j'ai eu l'occasion d'être agressif, je l'ai été. J'ai essayer de ne pas lui donner beaucoup de points gratuits", s'est félicité Fritz, heureux de rallier les quarts à Miami pour la première fois.

Plus tôt, Jannik Sinner s'est montré plus autoritaire encore pour balayer 6-2, 6-4 Andrey Rublev (7e).

Plus tranchant, l'Italien de 21 ans, vainqueur à Montpellier et demi-finaliste il y a 10 jours à Indian Wells, n'a jamais laissé la moindre opportunité de breaker au Russe, bouclant son match avec 29 coups gagnants et seulement deux fautes directes.

"J'ai très bien exécuté mon plan de jeu. Il fallait saisir les opportunités qu'il allait me donner et je l'ai fait", s'est réjoui le finaliste de l'épreuve en 2021, qui aura pour prochain adversaire le Finlandais Emil Ruusuvuori (54e).

- Tsitsipas éliminé -

Stefanos Tsitsipas (3e) a lui été éliminé 7-6, (7/4), 6-4 par Karen Khachanov (16e), revanchard, puisqu'il l'avait battu en demi-finale à Melbourne. Mais depuis sa finale perdue à l'Open d'Australie en janvier, le Grec de 24 ans doit faire avec des douleurs à une épaule qui ont stoppé son élan.

Chez les femmes, Elena Rybakina (7e) a étrillé 6-3, 6-0 l'Italienne Martina Trevisan (24e), pour atteindre le dernier carré de l'épreuve pour la première fois.

La Kazakhe de 23 ans, qui en est désormais à 12 victoires consécutives, n'a jamais tremblé face à une adversaire qu'elle rencontrait pour la première fois, actant une montée en puissance après une entame de tournoi délicate. Elle avait dû effacer une balle de match au 3e tour, avant de renverser l'Espagnole Paula Badosa.

La championne de Wimbledon en 2022 et finaliste à Melbourne en janvier s'est notamment appuyée sur son excellent service, ses 10 aces faisant désormais 201 depuis le début d'année, meilleur total du circuit.

Elle sera ensuite opposée à l'Américaine Jessica Pegula (3e) ou à la Russe Anastasia Potapova (26e). Comme Alcaraz, elle est en quête d'un "Sunshine Double" (doublé Indian Wells/Miami) que seules quatre joueuses ont réussi la même année - Steffi Graf deux fois, Kim Clijsters, Victoria Azarenka et Iga Swiatek -.