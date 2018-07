Michaël Blanc arrivé à Genève après 19 ans en Indonésie pour trafic de drogue

Le Français Michaël Blanc a atterri dimanche matin à Genève après avoir passé près de la moitié de sa vie retenu en Indonésie, géant d'Asie du Sud-Est aux lois antidrogues parmi les plus strictes au monde, pour une affaire de trafic de haschisch.

Après 14 ans de prison et 4 ans de contrôle judiciaire, Michaël Blanc, 45 ans, a quitté ce pays prisé des touristes samedi soir à bord d'un vol Turkish Airlines, accompagné par sa mère, Hélène Le Touzey, qui a œuvré sans relâche pour sa libération depuis le début de l'affaire.

"Il a bien atterri à Genève", dimanche peu après 10h30, a déclaré à l'AFP Martial Saddier, député de Haute-Savoie, proche de la famille et très investi dans ce dossier où il a joué les intermédiaires avec les autorités politiques et instances diplomatiques françaises.

L'ancien maire de Bonneville, ville natale de Michaël Blanc, a précisé que celui-ci allait rester dans un endroit tenu secret "pendant quelques jours, afin d'avoir un sas de décompression". "Il va se remettre de ces presque 20 années avant des apparitions publiques", a ajouté M. Saddier.

Mère et fils ont été accueillis à l'aéroport international de Genève par des proches, dont le père de Michaël, Jean-Claude Blanc, et son oncle Alfredo Descalzi, à l'abri des regards et des médias. Ils ont quitté les lieux par une issue dérobée.

- "Bataille trop longue" -

Avant l'arrivée de l'avion, en provenance d'Istanbul où il avait fait escale depuis Jakarta, le père attendait son fils avec une émotion pudique. Depuis presque 19 ans qu'il attendait de venir le chercher à l'aéroport, en le voyant seulement "une fois par année", il s'est dit "heureux" d'être là pour le "rencontrer", "peut-être autant stressé que lui" par ce nouveau chapitre de vie qui va débuter.

Son oncle et secrétaire du comité de soutien a confié sa "joie et son émotion" à quelques minutes de pouvoir "le voir et le toucher". Mais pas de satisfaction, "car la satisfaction aurait été de le ramener tout de suite" et non pas au terme d'une bataille "trop longue à notre goût". Plus de 18 ans, "c'est quand même long pour quelqu'un qui est innocent", a-t-il affirmé.

En décembre 1999 à l'aéroport de l'île enchanteresse de Bali, Michaël Blanc a vu sa vie basculer brutalement. Âgé de 26 ans, ce cuisinier devenu globe-trotter est arrêté avec 3,8 kilos de haschisch dissimulés dans des bouteilles de plongée. Il plaide en vain qu'un ami les lui avait confiées pour les transporter.

Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il bénéficie d'une grâce présidentielle partielle en 2009 et voit sa peine commuée en 20 ans de prison. Après avoir obtenu une libération conditionnelle, il était sorti de prison en 2014 mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'Indonésie avant ce samedi 21 juillet.

Le Français a été expulsé du pays comme le prévoit la législation indonésienne pour tous les étrangers une fois qu'ils ont purgé leur peine.

La lourdeur de sa condamnation avait été vivement critiquée en France, où la médiatisation de sa situation a déclenché une importante mobilisation, avec des pétitions signées par des personnalités et de nombreux anonymes.

- "Midnight Express" -

Mais c'est à sa mère, qui a tout abandonné - emploi, famille, pays - dès 2000 pour venir à son secours, que Michaël Blanc doit son salut. Hélène Le Touzey s'est beaucoup impliquée, d'abord pour lui obtenir une réduction de peine, et ensuite pour le faire libérer.

"Si je n'avais pas été là, il ne serait plus là. Un moment, il m'avait demandé de partir pour pouvoir en finir avec la vie. Il me disait que je n'arriverais jamais à avoir sa libération", avait-elle confié à la sortie de prison de son fils, en 2014.

Très investie dans son rôle de visiteuse de prison en Indonésie, Mme Le Touzey prévoyait avant son départ de revenir dans l'archipel de 260 millions d'habitants pour y poursuivre ses activités.

Dès le début de l'affaire, l'animateur de télévision français Thierry Ardisson avait pris la défense du détenu pendant ses émissions, allant jusqu'à organiser une vente aux enchères d'objets de célébrités pour financer son comité de soutien.

L'animateur a dit qu'il allait inviter dans son émission, qui reprendra en septembre sur la chaîne C8, celui qu'il compare à un "héros moderne à la +Midnight Express+", en référence au film d'Alan Parker sur un Américain détenu en Turquie pour trafic de drogue.

A l'heure où de plus en plus de législations à travers le monde autorisent la vente et la consommation de cannabis, deux autres Français purgent de longues peines pour trafic de drogue en Indonésie: Gérard Debetz, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011, et Serge Atlaoui, condamné à mort en 2007 et toujours incarcéré.