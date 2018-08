Michelle Bachelet, une féministe à la tête du Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU

Son mandat présidentiel vient à peine de se terminer qu'elle continue son combat. A la question "Quel est votre prochain combat?", Michelle Bachelet répondait en 2012, lors d'une interview à TV5MONDE : "Mon plus grand engagement est en faveur des droits humains, des droits des personnes, hommes et femmes. C'est cette lutte en faveur des droits humains qui m'a remplie de passion, et sans aucun doute, jusqu'au jour de ma mort, je continuerai à lutter ".



Aujourd'hui, son engagement va se poursuivre à un poste des plus emblématiques de la lutte pour les droits humains... Ce mercredi 9 août, l'ancienne présidente du Chili a été nommée "Haut Comissaire des Nations Unis aux droits de l'homme" par le Secrétaire général des Nations unies Antonie Guterres. Sa nomination devrait être effective après validation ce vendredi par l'Assemblée générale des 193 pays membres de l'ONU.

Qu'est-ce que le poste de Haut Comissaire aux droits de l'Homme ? Le poste de Haut Comissaire aux droits de l'Homme a été créé en 1993. Nommé pour quatre ans, le Haut-Commissaire a pour mandat de "promouvoir et protéger la jouissance et l’application par toutes les personnes de tous les droits proclamés par la Charte des Nations Unies et dans les lois et traités internationaux sur les droits de l’homme". Il doit "prévenir les violations des droits de l’homme, garantir le respect de tous les droits de l’homme, promouvoir la coopération internationale". Quant-à-sa nomination, il doit "être une personnalité d’une grande intégrité et jouissant d’une haute considération morale, et devra posséder des connaissances spécialisées, notamment dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que la connaissance générale de différentes cultures et l’ouverture d’esprit voulues pour pouvoir s’acquitter de façon impartiale, objective, non sélective et efficace de ses fonctions de Haut Commissaire."

Années de dictature

"En tant que victime elle-même, elle amène à ce rôle une perspective unique sur l'importance d'une défense vigoureuse des droits humains", estimait avant l'annonce de sa nomination le directeur de Human Rights Watch, Kenneth Roth.



Michelle Bachelet a subi la dictature Pinochet. En 1973, après le coup d'Etat, son père, général et proche de Salvador Allende est arrêté "pour trahison". Torturé, il meurt en prison au bout d'un an. En 1975, Michelle Bachelet est arrêtée avec sa mère. Elle sont torturées pendant un mois avant de prendre l'exil, pour l'Australie.



En 1979, Michelle Bachelet, désormais médecin, revient au Chili. Elle milite pour la démocratie, s'inscrit au parti socialiste. En 2000, elle devient ministre de la Santé, puis ministre de la Défense. Le 15 février 2006, elle est élue présidente. Avant un deuxième mandant de 2014 à 2018.

1951, naissance à Santiago, Chili

1973, coup d'Etat du Général Pinochet contre le Président Salvador Allende. Le père de Michelle Bachelet est arrêté pour trahison et torturé.

1975, Michelle Bachelet et sa mère sont arrêtées par le régime et torturée pendant un mois. Elle s'exilent en Australie.

2000, Michelle Bachelet devient ministre de la Santé du président Ricardo Lagos, puis ministre de la Défense

2006-2010, Michelle Bachelet est présidente du Chili, toujours très populaire à la fin de son mandat

2008 à 2009, présidente de l'Union des Nations sud-américaines

2010 - 2013, Michelle Bachelet devient directrice d'ONU Femmes, pour l'égalité hommes-femmes, à sa création.

2014-2018, deuxième mandat. Présidente du Chili, Michelle Bachelet fait

Mariage homomsexuel et avortement



Lutte pour les droits des femmes



Un poste "difficile"

"Championne du droit des femmes à long terme", c'est ainsi que le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres qualifie Michelle Bachelet. Présidente du Chili, dans un pays alors réputé conservateur, elle crée en 2016 un ministère de la Femme et de l'égalité de genre.En 2017, elle fait adopter le mariage homosexuel, et fait dépénaliser la même année l'avortement, un de ses grands combats. « Aujourd’hui, nous les femmes avons récupéré un droit essentiel que nous n’aurions jamais dû perdre : celui de prendre des décisions lorsque nous vivons des moments de douleur », déclare-t-elle alors. Pourtant la dépénalisation n'est que partielle, les femmes peuvent avorter en cas de risque pour la vie de la femme enceinte, de non-viabilité du fœtus et de viol.Entre deux mandats - la Constitution interdit au Chili deux mandats consécutifs -Michelle Bachelet continue sa lutte pour les droits des femmes. Elle est nommée directrice exécutive d'Onu femmes, à sa création 2010. Elle axe notamment l'action de l'agence des Nations unies sur les violences faites aux femmes.En 2013, après beaucoup de négotiations, et face à une alliance conservatrice menée par l'Iran, la Russie, et le Vatican notamment, elle fait adopter la déclaration suivante : "La Commission demande instamment aux Etats de condamner avec force toutes formes de violence contre les femmes et les filles et de s'abstenir d'invoquer toute coutume, tradition ou considération religieuse pour se soustraire à leur obligation de mettre fin [à cette violence]".

"Si elle est choisie, (Michelle) Bachelet aura l'un des emplois les plus difficiles au monde, à un moment où les droits de l'Homme subissent une attaque généralisée", estimait avant l'annonce d'Antonio Guterres le directeur de Human Rights Watch, Kenneth Roth.



Surtout, elle succède à Zeid Ra'ad Al Hussein, auteur de sorties controversées. Il avait notamment accusé le président Donald Trump d'être "un danger pour l’humanité" ou encore demandé "une évaluation psychiatrique" du président philippin Rodrigo Duterte.



Le Conseil est fragilisé. Les Etats-Unis se sont retirés en juin dernier du Conseil aux droits de l'Homme, pour protester contre la supposée politique du l'institution envers Israel. L'Iran, la Corée du Nord et l'Erythrée refusent aussi de participer aux réunions et délibérations du conseil.



