A Milan, deux projets pour un nouveau stade

Une enceinte ovale avec deux anneaux entrecroisés, ou une cathédrale de verre: ce sont les deux projets modernes et écoresponsables proposés jeudi pour le nouveau stade à Milan par les deux clubs de la ville, même si certains préféreraient une rénovation du mythique San Siro.

Estimant l'actuel stade trop ancien et non adapté, l'AC Milan et l'Inter Milan ont proposé conjointement, le 10 juillet, à la municipalité la construction d'un nouveau stade de 60.000 places assises.

La nouvelle infrastructure, construite dans une zone adjacente au stade actuel, représenterait un investissement de 1,2 milliard d'euros et se traduirait par la revitalisation du quartier, pour en faire une zone moderne et vivante, avec des espaces verts, un espace commerçant et de loisirs, avec des bars et des restaurants, ont expliqué les deux clubs lors d'une conférence de presse.

Le premier projet retenu par les clubs a été dessiné par les cabinets américain Manica et italien Sportium: le stade, ovale, s'organise autour de deux anneaux, qui s'entrecroisent mais s'opposent en même temps, métaphore des deux clubs rivaux unis pour ce projet. Sur la façade, des centaines de visages de supporteurs s'affichent.

Le deuxième projet a été conçu par le cabinet américain Populous (qui a conçu notamment le stade de Tottenham), qui s'est inspiré pour ce faire des icônes architecturales de Milan, en premier lieu son Duomo. Son stade, enveloppé d'une élégante façade de verre, a des airs de cathédrale avec une galerie qui rappelle la galerie commerçante Vittorio Emanuele II.

- Décision le 10 octobre -

Les deux projets jouent aussi avec la lumière, bleue les soirs de matches de l'Inter et rouge pour l'AC Milan. Ils se présentent tous deux comme extrêmement éco-responsables, avec zéro émission de CO2.

Divisé sur la question, le conseil municipal de Milan doit se prononcer d'ici le 10 octobre sur "l'intérêt public" de construire un nouveau stade.

Des élus de Forza Italia (parti de Silvio Berlusconi), de la Ligue (parti de Matteo Salvini) ou du Mouvement 5 étoiles (M5S) s'y opposent, tant pour des questions liées à l'importance symbolique et historique du stade que pour éviter une spéculation immobilière.

Certains estiment plus judicieux une rénovation de l'actuel stade Meazza. Le maire, Giuseppe Sala, attend les analyses, notamment techniques, pour se prononcer.

Le président de l'AC Milan, Paolo Scaroni, a estimé jeudi que le stade Meazza, même s'il y est "très attaché" comme les supporteurs, "a fait son temps" et "n'est plus un grand stade pour deux équipes ayant l'ambition et le devoir de jouer au premier rang du football européen et mondial".

Les deux clubs estiment que la rénovation de Meazza --composé de trois anneaux construits entre 1926 et 1990-- aurait un résultat insuffisant et inférieur en terme de capacité, de services et de confort que la construction d'un nouveau stade.

Un tel projet représente également "une opportunité pour transformer la zone de San Siro, qui est aujourd'hui est une espèce de non-lieu, de désert, en dehors des matches", en une zone vivante et moderne, a insisté M. Scaroni.

"Il s'agit d'un projet pouvant être un moteur de l'économie de Milan et du pays", a estimé pour sa part le directeur général de l'Inter, Alessandro Antonello.