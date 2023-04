Milan-Naples: "Rafa" ou "Kvara"? La C1 pour départager les as de Serie A

Le bolide de l'AC Milan Rafael Leao contre le dribbleur de Naples Khvicha Kvaratskhelia: le quart de finale 100% italien de la Ligue des champions va opposer mercredi à San Siro les deux attaquants les plus créatifs de Serie A.

Qui est le meilleur des deux? "Je ne sais pas...", a prudemment éludé Leao début avril après son superbe doublé contre les Napolitains en championnat (4-0).

Le Portugais de 23 ans est ressorti de ce match avec un moral regonflé après deux mois et demi sans marquer et sous le bras le maillot N.77 de la pépite géorgienne, son alter ego sur l'aile gauche à Naples, âgé de 22 ans.

"Je suis un fan de lui. J'aime ce qu'il fait sur le terrain, il me ressemble un peu. Il fait une grande saison", a confié "Rafa" au sujet de "Kvara", auteur de 14 buts et autant de passes décisives, toutes compétitions confondues.

Le jeune Géorgien est la sensation de la saison en Italie, parfait complément du puissant Victor Osimhen, forfait (adducteur) mercredi à Milan tout comme Giovanni Simeone (cuisse).

Quasi-inconnu quand il a débarqué l'été dernier du Dinamo Batumi, "KK" a très vite fait oublier le capitaine Lorenzo Insigne, parti au Canada. Il a mis le stade Maradona dans sa poche, puis toute l'Italie, avec sa technique, son sens du dribble et du but mais aussi son énergie inépuisable pour presser et se replier.

- "Baisses de concentration" -

Leao, grand artisan du scudetto des Rossoneri la saison dernière, est un peu moins en vue depuis le Mondial-2022. Mais il s'est peut-être réveillé au meilleur moment avec son doublé à Naples, où il a retrouvé d'un coup sa vitesse et sa justesse technique.

A la peine offensivement, à l'image du 0-0 face à Empoli vendredi où Leao n'est entré qu'en seconde période, Milan dépend plus que jamais de l'ex-Lillois, meilleur buteur (10) et meilleur passeur (6) rossonero en championnat.

Leao et Kvaratskhelia "se ressemblent" en apportant à leur équipe "une arme létale: la rapidité d'exécution", a confirmé ce week-end dans la Gazzetta dello Sport l'ex-international géorgien Kakha Kaladze, qui a remporté deux Ligues des champions avec Milan en 2003 et 2007.

"Leao est dévastateur. En tant qu'ex-défenseur, je peux vous dire que c'est un problème de le marquer (...). Vu de l'extérieur, je pense que son point faible actuel est peut-être d'avoir parfois quelques baisses de concentration. Quant à Kvara, on dirait qu'il joue en Serie A depuis trois ans", a jugé l'ex-Rossonero, âgé de 45 ans, aujourd'hui maire de Tbilissi.

- "Kvara" jusqu'en 2027 -

Que Kvaratskhelia reste au moins trois ans, c'est évidemment le souhait de tous les tifosi napolitains, même si les sirènes venues de l'étranger commencent déjà à se faire entendre.

A ceux qui conseillent au Napoli de réévaluer sans attendre le salaire de sa pépite (loin du Top 10 au sein de l'effectif) pour lui éviter de trop regarder ailleurs, le président Aurelio De Laurentiis rappelle toutefois que le joueur s'est engagé jusqu'en 2027: "Pourquoi revoir le contrat? Les contrats se font à deux, on n'a pas signé pour un an."

A Milan, les discussions sont en revanche officiellement ouvertes pour tenter de prolonger Leao, arrivé en 2019 et en fin de contrat en 2024.

Le club rossonero serait prêt à multiplier par quatre le salaire du Portugais (actuellement de l'ordre de 1,5 M EUR annuel, selon la presse). Mais il sait à quel point il sera compliqué de rivaliser avec les ténors de la Premier League.

"Difficile de donner un pourcentage, c'est toujours 50-50. Nous n'avons pas de date-limite, mais d'ici la fin de saison il faudra savoir s'il peut prolonger ou non", a souligné vendredi le dirigeant milanais Frederic Massara.

Alors que le club est quatrième en championnat, une qualification ou non pour la prochaine C1 pèsera probablement dans la balance.