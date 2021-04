Milik et Thauvin, bilan Sampaoli, L1 à 18, Longoria brasse large à l'OM

Favorable à un championnat à 18, lucide sur les difficultés économiques du football français, rassurant sur le dossier Milik, optimiste sur ceux des prolongations de Thauvin ou Amavi, le président de l'OM Pablo Longoria a balayé mercredi l’actualité de son club et de la L1 lors d’une conférence de presse organisée au Stade Vélodrome.

Après avoir assuré qu'il se sentait désormais "plus à l'aise" dans ses habits de président de club, deux mois après sa désignation en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, Longoria a vite retrouvé ses marques de directeur sportif pour aborder le dossier Arkadiusz Milik.

"Je ne crois pas aux choses à 100%, aux positions catégorique. Mais on a le contrôle de Milik, c'est un joueur de l'OM", a assuré le dirigeant espagnol, alors que plusieurs médias ont évoqué l'existence d'un accord verbal qui permettrait à l'attaquant polonais de quitter l'OM dès cet été en cas d'offre venue d'un grand club.

"Il n'y a pas de +gentlemen's agreement+ mais les joueurs veulent toujours jouer dans les top-clubs. Milik dit toujours qu'il est très content ici et qu'il est dans un très grand club. Mais il y a toujours la possibilité d'aller dans le plus grand club européen", a-t-il ajouté.

Le président de l'OM a aussi assuré qu'il était "plutôt optimiste" quant aux prolongations des contrats de Florian Thauvin et Jordan Amavi, libres en fin de saison. "Mais les fins de contrat en Europe, c'est très compliqué", a-t-il ajouté, ouvrant ainsi une réflexion sur la situation économique du football français et européen.

"Tous les clubs, pas seulement en France, sont en difficulté, à part quelques exceptions. La situation dans le foot français est encore plus compliquée, avec les droits TV, l'insécurité sur la prochaine période", a expliqué Longoria, qui a apporté son "soutien à tous les salariés de Bordeaux", dont l'actionnaire majoritaire, le fonds américain King Street, a annoncé ne plus vouloir financer le club.

- ambition Europe puis podium -

"Tout le monde se pose des questions. A l'OM, nous ne sommes pas dans une situation critique grâce à un propriétaire très solide. Mais la situation du football est très difficile et on doit y réfléchir", a jugé Longoria.

Dans ce cadre, le jeune président de l'OM s'est dit favorable à une L1 à 18 clubs, qui permettrait de "respecter les acteurs les plus importants" du football, c'est-à-dire les joueurs.

"Je crois que l'avenir passe par la réduction du nombre d'équipes dans les championnats. Ca les rendra plus attractifs. Une Ligue 1 à 18, ça peut être plutôt intéressant pour réduire le nombre de matches et chercher à améliorer la compétitivité", a déclaré Longoria.

Revenu sur les dossiers purement sportifs, il a aussi dit espérer que l'OM finisse à la 5e place du championnat, car le club a selon lui "la responsabilité pour ses supporters de jouer l'Europe".

Il a aussi assuré que l'ambition la saison prochaine serait "le podium" et a jugé "très positif" le premier bilan de son entraîneur Jorge Sampaoli.

"Je suis très content. On était dans un moment de très grande difficulté et il a changé la dynamique. Il a donné espoir et confiance, aux joueurs et à tous ceux qui travaillent avec lui au quotidien. Il est très bien intégré, il vit le club. On a trouvé un très bon coach, avec un impact pas seulement sur les résultats mais aussi sur la vie du club", a-t-il expliqué.