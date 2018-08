Miller, Lejeune, Lenglet, Perri...: LCI se renforce dans la politique et l'éco

LCI se renforce dans le débat politique avec l'arrivée à la rentrée sur son antenne du cofondateur du Média, Gérard Miller, et du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, et en matière économique avec le recrutement de François Lenglet et Pascal Perri.

Selon Fabien Namias, le directeur général adjoint de LCI, ces changements visent à "consolider les acquis" de la chaîne, qui avait profondément renouvelé sa grille l'an dernier, avec l'arrivée de figures comme David Pujadas, Pascale de la Tour du Pin et Roselyne Bachelot. Ce qui lui a permis de conforter son rang de 2e chaîne d'info et de "stabiliser" son audience à 0,6%, malgré une actualité politique nettement moins chargée.

Ces recrutements illustrent selon lui "l'identité de LCI, qui n'est pas un robinet à images, mais la chaîne leader du débat public, politique et économique".

La chaîne d'info du groupe TF1 a confirmé jeudi que Gérard Miller allait débattre tous les lundis à 17H00 avec Geoffroy Lejeune.

Critiqué sur les réseaux sociaux pour cette nouvelle collaboration, le cofondateur du Média et compagnon de longue date de Jean-Luc Mélenchon a répondu qu'il avait "été chroniqueur à France 2, à Europe 1, à Inter, à Paris 1ère, à RTL, etc".

"J'y ai toujours dit ce que je voulais. Faut que je demande la permission à qui pour parler dans le poste?", a lancé Gérard Miller, 70 ans.

Geoffroy Lejeune, âgé de 29 ans et directeur de la rédaction du magazine de droite depuis 2016, présentera également deux "billets d'humeur" chaque matin sur la chaîne du groupe Bouygues, remplaçant la journaliste Natacha Polony, a indiqué LCI.

La chaîne d'information a confirmé aussi le recrutement d'autres voix pour intervenir dans ses émissions: l'ex-ministre de l'Éducation Luc Ferry ferraillera avec Daniel Cohn-Bendit (ex-Europe 1) le dimanche soir; la militante antiraciste Rokhaya Diallo interviendra tous les lundis dans l'émission de David Pujadas; le polémiste André Bercoff sera opposé à Soizig Quéméner, la rédactrice en chef politique du magazine Marianne, tous les vendredis chez Arlette Chabot.

Selon Fabien Namias, en élargissant encore sa palette d'éditorialistes et débatteurs politiques, "LCI montre qu'elle est la chaîne où toutes les opinions sont représentées, où il y a un pluralisme dans le cadre du débat démocratique, et où on peut aussi bien faire la part belle à des souverainistes qu'à des ultra-européens, à des libéraux qu'à des protectionnistes, sans exclusive".

M. Namias estime aussi que LCI opère en cette rentrée "un retour en force" dans le décryptage des questions budgétaires et sociales, qui, souligne-t-il, prennent de plus en plus l'ascendant dans l'actualité nationale.

En effet, la chaîne bénéficie de l'arrivée au sein du groupe TF1 de François Lenglet, l'ex éditorialiste économique de France 2, qui participera à "24H Pujadas" chaque soir, et de l'économiste Pascal Perri, ex "Grande gueule" de RMC, qui animera "Perri Scope", un débat quotidien de 16H00 à 17H00 sur un sujet économique ou social.