Mineurs coincés en Chine : un mort, mais l'élargissement d'un tunnel relance l'espoir

Les sauveteurs élargissaient mercredi un conduit afin d'extraire un groupe de 21 mineurs chinois coincés sous terre depuis dix jours et menacés par une montée des eaux, tandis que la mort d'un de leurs camarades a été annoncée par la télévision d'Etat.

An total, 22 employés d'une mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong (est), s'étaient retrouvés piégés à plusieurs centaines de mètres de profondeur à la suite d'une explosion survenue le 10 janvier.

La déflagration a bouché l'entrée du puits et coupé les communications.

Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont pu transmettre des vivres et des médicaments à 11 mineurs coincés à environ 580 mètres sous terre, et qui ont pu reprendre des forces.

Ce groupe, grâce au même câble, a pu faire remonter à la surface deux messages écrits. Ces mineurs s'alarmaient notamment d'une montée des eaux souterraines et faisaient état d'au moins quatre blessés.

L'un d'entre eux, touché à la tête, a perdu la vie, a annoncé mercredi la chaîne de télévision CCTV, ajoutant que deux autres "se sentent faibles" et que la condition des huit autres membres de ce groupe est stable.

Un autre homme est coincé 100 mètres plus bas et le sort des 10 autres est pour l'instant inconnu.

Les sauveteurs ont déjà réussi à creuser deux conduits afin d'acheminer nourriture, téléphones et produits de première nécessités aux mineurs.

Huit autres sont en cours de forage, dont deux destinés à drainer les eaux, a expliqué mercredi CCTV.

Un puits, de la largeur d'une bouche d'égout, est actuellement élargi par les sauveteurs dans l'espoir de pouvoir y faire passer les mineurs coincés sous terre, a par ailleurs fait savoir la télévision.

L'équipe de secours prévoit de creuser d'autres conduits afin de faire descendre des sondes pour chercher les 10 hommes dont on est sans nouvelles.

- Téléphones étanches -

La CCTV a diffusé mercredi des images de grues, d'une gigantesque foreuse et de camions s'activant en surface sur le site de la mine.

La dureté de la roche, essentiellement du granit, empêche toutefois une progression rapide des opérations, a déploré Chen Fei, le maire de la ville de Yantai dont dépend Qixia.

Les sauveteurs ont fait parvenir aux mineurs de nouveaux téléphones, étanches, après leur deuxième note envoyée mardi, qui faisait état de dommages subis par ceux envoyés précédemment, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

L'affaire est très suivie par les Chinois. Sur le réseau social Weibo, l'équivalent en Chine de Twitter, le mot-dièse "#Les mineurs du Shandong envoient un nouveau message" avait déjà été vu plus de 170 millions de fois mercredi.

Deux responsables de Qixia, le chef local du Parti communiste et le maire, ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière, en raison du délai d'une journée entre l'accident et le déclenchement des secours.