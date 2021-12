Miss France 2022 élue samedi soir sur fond de polémique

"Glamour" pour les uns, "discriminant" pour les autres, l'édition 2022 du concours Miss France, suivi par plus de 10 millions de téléspectateurs en 2021, se tient samedi soir à Caen, alors qu'il est de plus en plus critiqué.

Le nom de la successeure de Miss France 2021, la normande Amandine Petit, devrait être connu dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit et demi au plus tôt, après un show qui débutera à 21h05 au Zénith de Caen.

Au cours de cette soirée sur le thème des comédies musicales, 29 miss régionales de 18 à 24 ans se disputeront le titre.

Le jury présidé par Jean-Pierre Foucault réunira notamment la chanteuse Amel Bent et François Alu, premier danseur de l'Opéra de Paris. Les miss finalistes seront départagées à 50/50 par les téléspectateurs de TF1 et le jury. En cas d'égalité, le public aura le dernier mot.

"J'aime bien le concours de Miss France (...) C'est un concours amusant, glamour", a déclaré vendredi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur BFMTV.

"Je ne serai pas de ceux qui bouderont leur plaisir devant le concours de Miss France", a-t-elle ajouté, "on a besoin d'un peu de légèreté".

Ces jeunes femmes "sont loin d'être des potiches et elles sont très jolies", a estimé la ministre.

Ce concours réservé aux femmes célibataires de plus d'1,70 mètre fait en effet l'objet d'un nombre croissant de critiques.

La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno, a ainsi déploré vendredi des "règles dépassées (...) qui peuvent être discriminantes". Mme Moreno s'exprimait dans un bref entretien qu'elle a accordé à l'AFP après avoir rencontré les miss à Caen.

Mme Moreno a regretté que par exemple une "femme veuve ou une femme qui est déjà mère ne puisse pas postuler".

En octobre déjà, la ministre avait qualifié les règles du concours de "complétement has been".

"Pourquoi une Miss France ne pourrait pas faire d'ironie, ne pourrait pas être maman ou poser seins nus pour lutter contre le cancer?", s'était-elle interrogée.

Mais Mme Moreno a depuis reçu au ministère Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la société Miss France, filiale de la société de production Endemol. Et elle est désormais "quasiment certaine" que les règles "vont évoluer".

- "Bénéfices engrangés" -

Mme Laroche-Joubert a ainsi annoncé depuis, lors de la présentation du concours 2022, que les candidates seraient pour la première fois rémunérées pour la finale mais pas pour les répétitions.

"Il y a des critères à faire évoluer pour s'adapter à l'époque (...). Je pense que sûrement le statut de célibataire est obsolète", a-t-elle aussi admis.

Pour Mme Moreno, si ses règles doivent évoluer, le concours mérite d'être soutenu car "il a été un moyen pour beaucoup de femmes de s'émanciper, d'être connue, de pouvoir créer leur entreprise, de pouvoir prendre la parole".

Mais il continue de fâcher. Le principal groupe d'opposition (EELV-PCF-DVG) municipale à Caen s'est indigné début décembre que le maire LR ne communique pas son coût pour la ville.

Selon le conseiller municipal EELV Rudy L'Orphelin interrogé par l'AFP, le concours "Miss France", déjà organisé à Caen, avait "coûté 200.000 euros" en 2010 à la ville.

"Au regard des bénéfices engrangés par la société organisatrice, il y a lieu de s'interroger" sur un "soutien financier public" à cette manifestation, a estimé ce groupe d'opposition dans un communiqué.

Et les élus de se "féliciter des actions en justice engagées" par "Osez le féminisme".

Le conseil de prud'hommes de Bobigny doit se pencher le 21 juin sur les conditions de participation des candidates au concours "Miss France", accusé par l'association de violation du droit du travail.