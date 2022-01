Missiles hypersoniques : de quoi s'agit-il et pourquoi tout le monde en parle ?

TV5MONDE : Qu'entend-on par missile hypersonique et en quoi, si ce n'est la vitesse, ces missiles sont-ils différents de ce qui existait jusque là ?

Benjamin Hautecouverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique : Ce sont tout d'abord des armes caractérisées par leur capacité à se déplacer et à maintenir des vitesses supérieures à Mach 5, c’est à dire cinq fois la vitesse du son, en clair autour de 6000 km à l’heure.

Deux types d'armes hypersoniques sont en cours de développement dans les grands pays militaires. Les missiles de croisière hypersoniques tout d’abord. Ils fonctionnent de la même manière que les missiles de croisière subsoniques, c’est à dire ceux qui se déplacent sous la vitesse du son. Et puis, il y a l'autre type d'armes que sont les planeur hypersoniques. Ces planeurs sont lancés sur un missile balistique ou sur un lanceur spatial. Ils sont libérés pour entrer rapidement dans l'atmosphère, pour planer vers leur cible sur une trajectoire plus plate.

Les missiles de croisière volent dans l’atmosphère, contrairement aux missiles balistiques qui vont effectuer une grande partie de leur vol hors de l’atmosphère, dans l’espace.

Ce qui distingue ces deux types de vecteurs, ces deux types de véhicules, c'est qu'ils peuvent être manœuvrés sur une très grande partie du vol. Leur cible et leur trajectoire peuvent être modifiées en vol.

Ce sont donc des armes très rapides, même si elles le sont moins que les missiles balistiques traditionnels qui volent jusqu’à Mach 100 ( 100 fois la vitesse du son), mais elles sont difficilement détectables. Et elles sont manœuvrables sur la quasi totalité de leur vol, ce qui les rend bien plus précises, ce qui peut être un réel avantage dans un combat aéronaval, par exemple.

C'est un champ de la recherche et du développement militaire qui classe les pays les uns par rapport aux autres. Benjamin Hautecouverture, chercheur.

TV5MONDE : À quoi correspond cette course ? Est-ce la suite logique d'une histoire de l'armement ou est-on dans un contexte géopolitique particulier qui rend nécessaire cette technologie?

Benjamin Hautecouverture : Il s'agit d'une révolution qui étonne et qui surprend tout le monde depuis deux ou trois ans, mais en réalité, on est dans un temps long. Il commence probablement dans les années 90. En tout cas en Chine et en Russie, puis un peu plus tard aux États-Unis. Pour ces trois États, il s’agit d’un marqueur de puissance.



C'est un champ de la recherche et du développement militaire qui classe les pays les uns par rapport aux autres. En Chine, par exemple, la recherche est motivée par un consensus absolument écrasant dans les élites selon lequel cette technologie hypersonique va entraîner l'une des plus importantes révolutions militaires de l'histoire du monde, même si, en réalité, quand on regarde le détail, ce n'est pas forcément vrai. Mais pour eux, il faut aller à fond dans cette course et il faut la gagner.

TV5MONDE : On parle beaucoup de cette course aux missiles hypersoniques et des performances russes et chinoises en la matière, alors que précisément, le monde occidental s’alarme des velléités russes sur l’Ukraine et chinoises sur Taïwan. N’y a-t-il pas une volonté, notamment américaine, de gonfler la menace ?

Benjamin Hautecouverture : Non, je ne pense pas parce que l'avance est réelle en Chine et en Russie. Cela leur donne un avantage stratégique réel et, sur ce sujet-là, les États-Unis, qui sont la superpuissance mondiale et qui sont dans une suprématie sans égale, ne peuvent pas imaginer être en retard de leurs deux compétiteurs, voire adversaires.



En revanche, la menace stratégique, elle, est clairement gonflée. En effet, les capacités chinoises et russes sur le plan balistique sont telles que, de toute façon, cette menace chinoise et russe préexiste à la mise en œuvre opérationnelle de ces armes hypersoniques.

Russes et Chinois en pointe, Américains à la traîne

Le 1er octobre 2019 à Pékin. Pour ses 70 ans, la Chine populaire exhibe notamment ses missiles hypersoniques DF-17. © REUTERS/Jason Lee

TV5MONDE : Le jour de Noël, alors que les États-Unis annonçaient la mise en orbite d’un nouveau télescope spatial, James-Webb, les Russes, eux, annonçaient avoir tiré "une salve" de missiles hypersoniques. Cette atmosphère rappelle les grandes heures de la Guerre froide. Je pense notamment à la crise du Spoutnik à la fin des années 50.

Benjamin Hautecouverture : Absolument. Ça témoigne d'une course aux technologies qui est de plus en plus marquée entre ses principales puissances, entre les trois qui investissent considérablement là-dedans.



C'est évidemment une tendance tout à fait inquiétante, tant sur le plan de la stabilité stratégique que sur celui des dépenses publiques qui risquent de s'envoler considérablement dans plusieurs États.

TV5MONDE : La presse britannique rapportait récemment que la Chine avait procédé au tir d’un engin hypersonique qui a fait un tour complet de la planète…

Benjamin Hautecouverture : Il faut être prudent car il n’y a pas eu de preuves concrètes de ce tir. Toutefois, il se serait agi d’un tir depuis un lanceur spatial qui aurait mis en orbite basse un planeur hypersonique qui aurait quasiment effectué une révolution sur une orbite complète avant de redescendre sur le territoire chinois.

Il s'agirait d'un engin capable d'emporter des armes nucléaires.

TV5MONDE : Concrètement, cela signifie qu'aujourd'hui, la Chine ou la Russie, peuvent taper n'importe où dans le monde avec une arme conventionnelle ou nucléaire ?

Benjamin Hautecouverture : Oui, mais une fois encore, c’est déjà le cas avec leurs missiles balistiques. Il ne faut donc pas trop s’affoler. La nouveauté c’est que ces nouvelles armes sont beaucoup plus difficiles à contrôler via, par exemple, les systèmes de défense balistique que développent les Américains depuis plus de 20 ans.

Dans le cas d’armes hypersoniques, elles suivent une orbite basse (autour de 6000 mètres), qui suit la courbure de la Terre et elles sont quasiment indétectables.

En octobre 2021, l'armée américaine publie les images de ses essais de technologies hypersoniques. Les Etats-Unis sont en retard sur ce dossier, derrière notamment les Russes et les Chinois. © USAF via Reuters

TV5MONDE : Pourquoi les Américains sont-ils en retard dans cette course aux armes hypersoniques ?

Benjamin Hautecouverture : Industriels, programmatiques, choix stratégiques, il y a plusieurs facteurs. Ils ont été surpris par la rapidité des Russes et des Chinois pour l’entrée en service de ces armes. Les Américains n’avaient pas vu la possible utilisation que pourrait en faire la Chine et la Russie dans un environnement stratégique qui se dégrade à une vitesse absolument incroyable.

Mais mettez-vous dans la tête d'un Américain qui vit sur une primauté industrielle, technologique, militaire sans égal depuis le début des années 90. C'est juste inconcevable voire totalement humiliant !

La France, un champion très discret

TV5MONDE : Quant à la France, curieusement, elle est très en pointe sur ces armes hypersoniques, mais elle est aussi très discrète…

Benjamin Hautecouverture : Il y a en effet une volonté de discrétion. La France a reconnu être en train de développer un missile air-sol nucléaire qui sera hautement supersonique et hypersonique et qui équipera nos forces à hauteur d’ici 2030 à 2035.

La France a, en grande partie grâce à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale (Onera) une avance technologique importante dans le domaine de cette hyper vélocité. Sous la maîtrise d'oeuvre d'Ariane, il y a un démonstrateur de planeur, hypersonique cette fois, qui doit faire un vol avant la fin de l’année.

Mais il y a peu de communication française sur le sujet. C’est assez secret. On n'est pas dans la surenchère, on n'est pas dans la démonstration, on n'est pas dans le marketing politique, on est juste dans le développement de ce qui est perçu comme une nécessité technologique pour être à peu près en phase avec ce qui se fait dans les grands pays.

En Corée du Nord, "un autre registre"

Le 12 janvier 2022, des Sud-coréens regardent à la télévision les images d'un missile présenté comme hypersonique tiré par la Corée du Nord. © AP Photo/Lee Jin-man

TV5MONDE : Un autre acteur est intervenu dans cette course, c'est la Corée du Nord qui a annoncé début janver son essai de missile hypersonique...

Benjamin Hautecouverture : Quand ils ont parlé de missile hypersonique, c'est à dire l'essai du mercredi 12 janvier dernier, c'était surtout un missile balistique muni d'un nouveau système de transport de carburant pour tenir dans des températures hivernales extrêmes et excessivement basses. Il s’agit d’un pas de plus dans le processus de modernisation de leurs capacités balistiques, car il semble que ce test confirme que le contrôle de vol et la stabilité du missile valident les performances de cette nouvelle technologie en donnant à la tête du missile un mouvement latéral qui n'existait pas sur d'autres.



Mais il faut rester très prudent sur les annonces nord-coréennes. C e qui est certain, c’est que nous ne sommes pas dans l'hyper vélocité d'un planeur ou d'un missile de croisière tel qu'on peut le voir en Chine, en Russie ou aux Etats-Unis, ou même en France.

