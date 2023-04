Mission Artemis : Jeremy Hansen, premier astronaute canadien à partir vers la Lune

Pour la première fois, un Canadien sera en orbite autour de la Lune.



Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Hammock Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, l'équipage d'Artemis 2, ont été présentés à la presse depuis le centre de la Nasa à Houston, au Texas. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune - sans y atterrir - depuis la dernière mission Apollo, en 1972.

Le module lunaire de la dernière mission Apollo 16 en april 1972. © AP Photo

Le commandant de la mission, Reid Wiseman, ainsi que ses deux compatriotes ont déjà volé dans l'espace, tandis qu'il s'agira d'une première pour Jeremy Hansen. Les quatre ont été félicités lors d'un appel le 1er avril par le président Joe Biden, a fait savoir la Maison Blanche.

Bill Nelson, l'administrateur de la NASA a ainsi résumé le CV de l'astronaute canadien quand il a présenté l'équipage d'Orion : "c'est un maître en sciences physique, un pilote de chasse sur F-18, voici le spécialiste de la mission, Jeremy Hansen".

Premier Canadien en orbite lunaire

Le lancement d’Artemis II, prévu pour l’an prochain, fera du Canada le deuxième pays à envoyer un astronaute autour de la Lune. Artemis II ouvrira la voie à l’installation durable des êtres humains sur la Lune.



"Nous retournons sur la Lune, et le Canada est au cœur de cette extraordinaire aventure. Grâce à notre réputation de partenaire de confiance et à notre collaboration de longue date avec la NASA, un astronaute canadien fera partie de cette mission historique. Toutes mes félicitations à Jeremy d’être au premier rang de l’une des initiatives les plus ambitieuses jamais entreprises par l’être humain. La participation du Canada au programme Artemis favorisera la création de milliers d’emplois hautement spécialisés, stimulera l’innovation et sera une source de fierté pour la population canadienne pour des années à venir" a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Le Canada et l'exploration spatiale

Depuis le début des années 1980, neuf astronautes canadiens ont pris part à 17 missions spatiales.

Le 28 février 2019, le premier ministre du Canada a annoncé des investissements historiques dans le programme spatial du Canada et la participation aux missions d’exploration de la Lune.

Jeremy Hansen sera de la mission Artemis II du fait que le Canada fournira le Canadarm3 à la station spatiale lunaire Gateway. Grâce à cette contribution, souligne le communiqué de la l'Agence spatiale canadienne (ASC), le Canada se voit aussi offrir toute une série de possibilités, notamment d’expériences scientifiques, de démonstrations technologiques et d’activités commerciales sur la Lune, ainsi qu’un autre vol à destination de la station spatiale Gateway.

Je suis à la fois très heureux et honoré de faire partie de l’équipage d’Artemis II. J’ai hâte de faire appel à mon expérience, à ma formation et à mes connaissances pour mener à bien cette mission exigeante au nom du Canada. Je suis touché par tous les efforts consacrés par tant de Canadiens pour faire de cette mission une réalité. C’est un honneur pour moi de représenter mon pays dans cette mission historique.

Jeremy Hansen, astronaute de l’Agence spatiale canadienne

Le budget de 2023 prévoit la somme de 1,43 milliard de dollars pour soutenir les missions en lien avec l’exploration de la Lune, y compris le développement d’un véhicule utilitaire lunaire.

Novembre 2024

La NASA, l'agence spatiale américaine, entend ainsi signer à terme le retour des humains sur l'astre et l'établissement d'une présence lunaire durable, par la construction d'une base sur la surface de la Lune et d'une station spatiale en orbite autour d'elle.



Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage encore plus complexe: l'envoi d'un équipage vers Mars.

Le lancement d'Artémis 2 est pour l'instant prévu en novembre 2024. La mission doit durer une dizaine de jours.



Les quatre astronautes voyageront avec la fusée SLS de la Nasa, la plus puissante du monde à l'heure actuelle.

Plan rapproché du lanceur lunaire de la NASA le 14 novembre 2022 à Cap Canaveral, en Floride. © Bill Ingalls/NASA via AP, File

Ils prendront place au sommet de cette fusée, dans la capsule Orion, qui se détachera une fois dans l'espace et les emmènera autour de la Lune. Lors du retour, ils amerriront dans l'océan.



La fusée SLS n'a pour l'instant volé qu'une seule fois, lors de la mission Artémis 1.

Elle avait alors propulsé la capsule Orion, vide, jusqu'à la Lune, lors d'une mission test d'un peu plus de 25 jours. La capsule était revenue sur Terre avec succès en décembre.