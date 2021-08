Mission H24, l'ambition d'une voiture zéro émission aux 24 Heures du Mans

Constructeurs ! Votre mission, si toutefois vous l'acceptez: faire courir aux 24 Heures du Mans à partir de 2025 des véhicules propulsés grâce à l'hydrogène, plus respectueux de l'environnement mais tout aussi performants en piste.

En lançant officiellement en 2018 Mission H24, l'Automobile club de l'Ouest (ACO), organisateur de la classique mancelle, et la société suisse Green GT, spécialiste de solutions électriques et hydrogènes, voulaient prouver que l'idée n'a rien d'une mission impossible.

Deux prototypes ont déjà été construits et effectueront un tour d'honneur avant la course, qui sera lancée samedi à 16h00 (14h00 GMT).

"Le choix de l'hydrogène relève d'une mission d'utilité publique, d'un défi planétaire, pour lutter contre les problèmes majeurs de notre époque", appuyait l'ACO dans un communiqué diffusé en 2019 à l'occasion des 24 Heures du Mans.

Un choix réaffirmé à l'AFP par son président Pierre Fillon, qui rappelle vouloir se servir de l'épreuve pour "promouvoir ce type d'énergie ou cette mobilité zéro émission".

- Puissance instantanée -

La recette ? Une pile à combustible qui récupère de l'hydrogène (H2), présent dans des réservoirs, et les molécules d'oxgène présentes dans l'atmosphère. Une rencontre (H20) qui génère de l'eau, de la chaleur, mais surtout de l'énergie qui alimente les moteurs électriques de la voiture à propulsion, prête à démarrer. Celle-ci rejette alors de la vapeur d'eau.

Toutefois le bilan énergétique de l'hydrogène dépend de ses conditions de production, de transport et de stockage.

En 2019, sous la direction de Jean-Michel Bouresche, responsable des opérations de Mission H24, une écurie, H24 Racing, est créée. Chargés du développement des véhicules, les pilotes de Formule E français Norman Nato et belge Stoffel Vandoorne, ainsi que le Monégasque Stéphane Richelmi.

"Il n'y a pas de boîte de vitesses, le bruit est aussi différent. Et la puissance est instantanée avec un moteur électrique. Après, ce qui est dingue, c'est de se dire que ça produit de l'électricité seule et que seule de l'eau en ressort", constate pour l'AFP Richelmi, vainqueur de la catégorie LMP2 au Mans en 2016.

- Une catégorie au Mans d'ici 2025 -

Le premier prototype, la LMPH2G, a été lancé en 2018 sur le circuit de Spa-Francorchamps et a été testé sur les pistes du Mans en 2019.

Samedi, c'est avec sa petite soeur, la H24, qu'elle roulera sur le circuit de la Sarthe avant le grand départ.

Cette dernière se veut déjà évoluée, plus légère (moins 150 kilos, deux moteurs au lieu de quatre) et aérodynamique. Elle est aussi, et surtout, à la recherche de la performance. "Et celle-ci est encore loin du potentiel ! Beaucoup d'éléments ont été améliorés mais on est en plein développement", souligne Richelmi.

L'objectif était de créer d'ici 2024 une catégorie spécifique au Mans. Un projet finalement repoussé d'un an, à 2025, à cause de la crise sanitaire.

"La pandémie du Covid-19 engendre certains retards comme l'approvisionnement de certains matériaux essentiels", a expliqué Pierre Fillon en conférence de presse vendredi, jugeant "plus réaliste" l'objectif 2025.

Avant cela, il faudra aussi attirer des constructeurs.

"A nous de leur offrir un support châssis et groupe motopropulseur qui soit le même pour tous et de faire en sorte que chacun de ces constructeurs se mobilise sur la technologie d'une pile à combustible. Chacun développerait la sienne", détaille Christophe Ricard, président de Green GT et co-président de Mission H24.

Et si la voiture à hydrogène de demain doit encore être perfectionnée pour pouvoir prétendre à l'endurance et que "les idées ne manquent pas", Ricard sait que le projet doit être "plausible" : "Si l'on propose aux constructeurs de faire des voitures dont le coût est de l'ordre du prix de participation à une saison, c'est absurde".

Pour apercevoir ces véhicules du futur sur le circuit de la Sarthe dans quelques années, reste désormais à savoir si les marques automobiles répondront présentes.