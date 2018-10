MLS: Ibrahimovic (Galaxy) confiant avant le match capital contre Minnesota

L'attaquant suédois du Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic s'est montré confiant vendredi dans les chances de son équipe d'atteindre les play-offs avant l'avant-dernier match de la saison régulière dimanche sur le terrain de Minnesota.

"On est vraiment impatient de disputer ce match. L'équipe gère bien depuis plusieurs semaines déjà cette situation où on n'a plus vraiment le droit à l'erreur", a expliqué "Ibra".

"Si on perd (dimanche), on n'aura probablement plus aucune chance de se qualifier, j'aime cette pression, l'équipe aussi. Elle s'est très bien entraînée cette semaine, en étant très concentrée", a assuré l'ancien buteur du Paris SG.

Avant son déplacement à Minneapolis, le LA Galaxy est 7e de la conférence Ouest avec 45 points, à quatre points du Real Salt Lake qui a disputé un match de plus (49 pts).

Ibrahimovic, opéré d'un genou en 2017 après une grave blessure, jouera le match de dimanche sans retenue, même s'il se dispute sur une pelouse artificielle, surface traumatisante.

"Je m'en fous, je ne me concentre pas sur ça, je vais jouer mon meilleur football (...) On doit gagner, on n'est pas stressé, on est très concentré et on a le contrôle de la situation", a-t-il insisté.

Fidèle à ses habitudes, il a fait du "Ibra" en se moquant de ses futurs adversaires: "Il va y avoir 50.000 spectateurs, il n'y a pas autant de spectateurs à chacun de leurs matches à domicile. Ils ne viennent pas pour voir Minnesota, je me dois d'être là et qu'ils en profitent", a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée en MLS cette saison, Ibrahimovic, 37 ans, a marqué 21 buts et délivré neuf passes décisives. Il a dépassé le 15 septembre dernier le chiffre symbolique des 500 buts marqués depuis ses débuts professionnels, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les seuls parmi les joueurs en activité.