MMA: McGregor de retour contre Nurmagomedov pour "l'amour de la guerre"

L'Irlandais Conor McGregor a expliqué jeudi son retour dans les arts martiaux mixtes (MMA) face au Russe Khabib Nurmagomedov le 6 octobre prochain, un an après son controversé et très rémunérateur combat contre le boxeur Floyd Mayweather, par son "amour de la guerre".

"Je n'ai plus besoin de combattre, rien ne m'oblige à être ici, j'ai de l'argent pour toute ma vie, mais j'aime trop le combat et la guerre", a expliqué McGregor lors d'une conférence de presse à Las Vegas.

"Je me suis préparé pour une guerre, chaque séance d'entraînement est une zone de guerre, cela va être la guerre pour lui, je vais l'écraser et lui marcher dessus", a assuré l'Irlandais qui a touché plus de 30 millions de dollars (25,5 M EUR) pour son duel, perdu en août 2017 par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, face à Mayweather.

Même si son dernier combat dans un octogone de l'UFC, le principal organisateur de combats MMA, remonte à novembre 2016, McGregor (21 victoires, dont 18 par KO, une par soumission et deux sur décision, et trois défaites) est confiant.

"C'est un amateur, il n'a jamais battu personne, j'ai du mal à croire que son bilan soit de 26-0, je vais le battre dès le premier round, il a un visage en verre comme tous ceux qui viennent du Daghestan, c'est ce que m'a dit mon ami tchétchène. Je sais qu'il a peur de moi", a-t-il assuré.

Ce n'est pas la première fois que McGregor et Nurmagomedov, champion UFC des légers depuis avril 2018, vont se trouver face à face.

En avril dernier, McGregor, 30 ans, avait tenté de l'agresser en marge d'une conférence de presse pour l'un de ses combats et avait blessé plusieurs passagers, après avoir lancé un chariot sur un minibus où se trouvait Nurmagomedov.

Arrêté par la police de New York, puis remis en liberté, McGregor a plaidé coupable fin juillet de trouble à l'ordre public devant un tribunal de Brooklyn, ce qui lui a évité un procès et la prison.

McGregor, arrivé sur scène avec une bouteille de whisky, a fait référence à cet incident à plusieurs reprises: "Heureusement que la porte du minibus ne s'est pas ouverte, sinon il serait mort et je serai en prison", a-t-il lancé à son adversaire.

Nurmagomedov, invaincu en 26 combats, dont 8 victoires par KO et 8 par soumission, a globalement gardé son calme face aux provocations répétées de McGregor.

"Je m'attendais à tout ce qu'il a dit et fait, mais moi je suis venu pour l'exploser le 6 octobre, cela va être une longue soirée pour lui", a-t-il assuré.

"Après ce combat, tu vas repartir dans la boxe", a-t-il conclu.