Moment de sport de l'année: Kolisi et l'Afrique du Sud au sommet

Symbole de la nation arc-en-ciel, le gamin des townships et premier capitaine noir des Springboks Siya Kolisi a plongé l'Afrique du Sud dans l'euphorie en guidant le pays vers un troisième sacre en Coupe du monde face à l'Angleterre (32-12), 12 ans après leur dernière couronne mondiale et un quart de siècle après la fin de l'apartheid. "Nous nous en sommes rendu compte sitôt posé le pied en Afrique du Sud, avec tous ces gens à l’aéroport, nous étions très fiers d’avoir touché une nation entière, à travers le sport. Cela nous a rappelé que nous pouvons réaliser beaucoup de choses avec le pouvoir du sport. Cela peut changer des vies. Espérons que cette victoire va inspirer les gens en Afrique du Sud pour faire du bien au pays, pas seulement au sport, et pour faire durer ce momentum", a analysé Kolisi auprès de l'AFP, quelques semaines après ce sacre.