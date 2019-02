Monaco: Petrov nouveau N2, le changement c'est tout le temps

Après avoir changé son entraîneur et une bonne partie de son effectif cet hiver, Monaco a intronisé vendredi son nouveau N2: l'homme d'affaires russe Oleg Petrov devient directeur général pour succéder Vadim Vasilyev.

- Polyglotte -

Le changement continue à l'ASM, même s'il y a une certaine continuité. Thierry Henry a ainsi été limogé du poste d'entraîneur au bout de trois mois et demi au profit de son prédécesseur, le Portugais Leonardo Jardim.

Et Petrov, 55 ans, est un proche du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, propriétaire du club.

"Nous nous connaissons depuis presque 20 ans, commente d'ailleurs le boss de Monaco dans un communiqué. Dans tous les postes qu'il a occupés, Oleg a toujours obtenu d'excellents résultats. Je suis convaincu qu'il dispose de toutes les qualités nécessaires pour réussir dans ses nouvelles fonctions de dirigeant du club".

L'homme est novice dans le football, mais comme l'était Vasilyev à ses débuts.

Diplômé de la prestigieuse université d'économie Plekhanov à Moscou, et formé au maniement des langues étrangères par l'armée soviétique, ce dirigeant polyglotte parle couramment - en dehors du russe - portugais et anglais, mais aussi espagnol et grec.

"Parler portugais lui sera un avantage indéniable dans sa relation avec Jardim", indique-t-on dans l'entourage de Rybolovlev, où l'on est également persuadé que Petrov sera capable de rétablir un climat de confiance autour du club.

- Remettre le club sur les rails -

Voilà d'ailleurs la feuille de route établie par Rybolovlev vendredi: "Après les difficultés rencontrées dernièrement, les changements effectués doivent permettre au club d'amorcer une nouvelle ère de succès".

"Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux collaborateurs, a indiqué Petrov dans un communiqué. Ensemble, nous allons travailler dur pour contribuer à remettre le club sur les rails du succès connu ces dernières années tout en poursuivant son développement".

Tout l'enjeu est là. Si l'image sportive du club a été redorée entre 2013 et 2018, la politique de +trading+ à outrance a souvent fait grincer des dents en Principauté.

Cela avait commencé lors du départ à Manchester United pour 50 millions d'euros (devenus 65, avec les bonus) d'Anthony Martial le dernier jour du mercato estival de 2015.

- Football Leaks -

Mais ce sont surtout les révélations des +Football Leaks+ portant sur la prime de 10% accordée à Vasilyev sur les plus-values de chaque transfert réalisé, qui ont le plus crispé à Monaco. Surtout que l'été 2017 a généré 286 millions d'euros de plus-values.

Petrov devra donc faire preuve de diplomatie et de pédagogie pour expliquer que la politique du club ne peut changer fondamentalement. En revanche, il devra l'adapter afin de contenir les effets pervers qu'elle peut engendrer et de garder chaque saison une équipe compétitive, ce qui n'est pas le cas actuellement (Monaco est 16e de Ligue 1).

Né à Oufa, capitale de la République de Bachkirie en Russie, en septembre 1963, Petrov connaît Rybolovlev depuis 2001. Entre 2005 et 2011, il a été vice-directeur d'un groupe d'extraction de potasse au Bélarus où il représentait les intérêts d'Uralkali, société qui a fait la fortune de Rybolovlev. Il y a été nommé en 2011 directeur des ventes et du marketing.

- Négociateur et diamants -

Ceux qui l'ont côtoyé disent de lui qu'il est un excellent négociateur doublé d'un bon diplomate. Ce fut le cas quand il était en poste chez Philips, médiatique société néerlandaise de technologie. Mais aussi quand il a été en responsabilité au sein d'Alrosa, entreprise publique russe leader mondial dans la production de diamant, rejointe en 2015.

Petrov avait ensuite retrouvé Rybolovlev en 2017 comme directeur commercial d'Alevo, start-up lancée en Suisse par l'oligarque russe, mais qui a rapidement fait faillite.

Vasilyev était parvenu à se faire apprécier des instances françaises et internationales, au point de devenir membre du conseil d'administration de la Ligue (LFP), mais aussi membre de la Commission des compétitions de clubs de l'UEFA. Il avait aussi œuvré pour la mise en place d'une trêve quant aux attaques récurrentes sur les avantages fiscaux monégasques. Tout cela, Petrov, qui part de zéro, devra l'apprendre à vitesse Grand V.