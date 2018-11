Monaco-PSG : Thierry Henry, la "référence" de Kylian Mbappé

Pour un N.10 de l'équipe de France, champion du monde qui plus est, la filiation naturelle mène à Zinédine Zidane ou encore Michel Platini. Mais pour l'attaquant parisien Kylian Mbappé, la "référence" se nomme davantage Thierry Henry, le joueur modèle devenu entraîneur de Monaco qu'il retrouvera dimanche.

Vélocité phénoménale, vitesse d'exécution supersonique, finition diabolique et palette technique très au-dessus de la moyenne : dès ses premiers pas sous le maillot monégasque à 16 ans, Mbappé s'est tout de suite vu comparer à "Titi", autant par sa précocité que son style de jeu.

Au point de recevoir, dès mars 2017, l'hommage public de son illustre aîné dans un entretien à Canal Plus devenu aussi viral que culte, alors qu'il impressionnait toute l'Europe en empilant les buts aussi bien en France qu'en Ligue des champions. "Je n'aime pas comparer les joueurs, il faut que Mbappé devienne Mbappé. Mais qu'est-ce qu'il est bon !"

"J'aime le regarder parce qu'il pense. Il pense quand il joue, et ça pour moi c'est le plus important dans un joueur, il utilise son cerveau. C'est le signe d'un mec qui peut aller très loin", avait ajouté le champion du monde 1998, visionnaire.

Un an et demi plus tard, Mbappé, qui a été sacré champion du monde à son tour l'été dernier tout en devenant entre temps le joueur français le plus cher de l'histoire (180 millions d'euros), se souvient toujours des compliments appuyés de sa "référence".

"Oui on me l'a montré. Cela me fait plaisir parce que c'est une référence. Pour moi en France, c'est la référence en terme d'attaquant. On a eu des milieux légendaires comme +Zizou+, (Michel) Platini aussi, mais pour moi c'est lui qui incarne l'attaque française", a-t-il confié dans un entretien à l'AFP réalisé jeudi.

"C'est vraiment un plaisir, en tant qu'attaquant en plus, de recevoir des louanges comme ça. Cela vous donne envie de continuer et d'accentuer votre travail", a-t-il ajouté.

- Records battus -

Très loin d'être rassasié depuis le sacre mondial en Russie, l'attaquant parisien a réalisé un début de saison canon. Meilleur buteur de Ligue 1, Mbappé est déjà impliqué sur 14 buts du PSG, avec 11 réalisations et trois passes décisives.

De quoi pousser Henry, en difficulté pour ses débuts sur le banc de l'AS Monaco (19e, 7 pts), à prolonger son éloge lors de la conférence de presse d'avant-match vendredi : "Ce qu'il fait, c'est juste n'importe quoi. C'est le genre de joueur, soyons juste contents qu'il soit Français. Maintenant, j'aurais bien aimé qu'il soit toujours là (à Monaco). Ça aurait été plus facile", a-t-il glissé dans un sourire.

"Tout le monde parle de ses dribbles, de sa facilité... Moi, j'ai toujours parlé de son intelligence de jeu, a-t-il rappelé. A son âge, j'avais rarement vu ça. J'avais déjà vu des joueurs dribbler, des joueurs aller vite, mettre des buts. Mais son intelligence de jeu..."

La preuve que "Titi" n'a pas pris ombrage de la perte de tous ses records de précocité aux dépens de Mbappé. Le gamin de Bondy avait en effet 16 ans, 11 mois et 13 jours lors de sa première apparition pour le club princier, le 2 décembre 2015, battant alors son record établi en 1994.

Encore plus précoce, "Kyky" a connu ses deux premières sélections en équipe de France à 18 ans, quand Henry en avait 20. Et l'un des deux benjamins de France 98 avec David Trezeguet avait déjà atteint la vingtaine quand il a soulevé le trophée suprême, contre 19 ans pour Mbappé, auteur en plus d'un but en finale...

"Il a fait tellement de choses dans le football que ce ne sont pas deux ou trois records qui vont le titiller", a confié Mbappé à l'AFP. Je ne sais même pas s'il s'en rappelle. Il a marqué l'histoire à sa façon et l'histoire du foot se souviendra de lui."