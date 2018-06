Mondial-2018: derniers réglages pour le Brésil de Neymar face à l'Autriche

En chemin vers la Russie, le onze brésilien fait étape à Vienne dimanche (16h00) pour faire le plein de confiance contre l'Autriche et montrer qu'avec le retour au top de sa star Neymar, il est bien l'un des favoris du Mondial-2018.

Titulaire enfin! Après sa fracture au pied droit qui a fait trembler la planète foot pendant trois mois, après son retour (et son but!) la semaine dernière pour la seconde période du match contre la Croatie, le joueur le plus cher de l'histoire devrait débuter dimanche pour le dernier match de préparation des Brésiliens.

"Je ressens encore un peu de gêne, mais c'est normal quand on reste autant de temps sans marcher. Je me sens à 80% de mes capacités", avait expliqué la star après la victoire de son équipe face aux Croates.

L'entrée de Neymar à la reprise avait réveillé un Brésil chahuté par Modric et ses coéquipiers et un superbe but de l'attaquant du PSG avait fait la différence, permettant au onze de Tite de l'emporter 2-0.

La présence de Neymar ne sera pas de trop face à une Autriche sur un nuage depuis sa victoire contre le champion du monde allemand, en match amical dimanche dernier. Les Autrichiens ne se sont pas qualifiés pour le Mondial mais ont enchaîné une impressionnante série de sept victoires d'affilée dont cinq depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Franco Foda, à l'automne 2017.

- Sans Neymar, une autre histoire -

L'Autriche n'a cependant jamais battu le Brésil qu'elle a affronté neuf fois depuis 1956. "Il faudra être à 100%. A seulement, 90%, on perd", relève le défenseur autrichien Aleksandar Dragovic.

S'il s'est entraîné normalement cette semaine, Neymar ne jouera pas nécessairement 90 minutes, a fait savoir le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar. Mais "il est sûr de jouer plus de temps que lors du dernier match", a-t-il assuré.

Acheté 222 millions d'euros par le PSG au FC Barcelone, la valeur de Neymar sur le marché des transferts est supérieure à toute l'équipe autrichienne réunie, relève l'agence de presse autrichienne APA.

Sans leur star en première période, les quintuples champions du monde n'ont pas suscité l'enthousiasme lors de la rencontre face à des Croates bien en place. Paulinho, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus se sont montrés discrets, Willian a manqué de justesse.

Si la presse spécule sur la condition physique de Renato Augusto, après une inflammation du genou gauche, et de Fred, qui s'est blessé à la cheville jeudi, tous deux figurent sur la photo officielle de la sélection, rendue publique vendredi.

Tite souhaite une équipe plus offensive. Selon le schéma présenté, Neymar devrait jouer à gauche de l'attaque et Willian à droite, avec Gabriel Jesus en pointe, pour garder Philippe Coutinho vers le centre.

Placés dans le groupe E au Mondial, les Brésiliens entreront en scène face à la Suisse, le dimanche 17 juin, puis affronteront le Costa Rica et la Serbie.