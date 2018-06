Mondial-2018: des collégiens de Bondy à l'entraînement pour applaudir Mbappé

Des étoiles dans les yeux: vingt-cinq collégiens de Bondy, la ville où a grandi la nouvelle star de l'équipe de France Kylian Mbappé, sont venus assister à l'entraînement des Bleus mercredi au stade de Glebovets.

A la fin de la session, la pépite de 19 ans est venue les saluer. "Kylian, Mbappé, Mbappé, Mbappé!", chantaient les jeunes quand il s'est approché d'eux pour signer des autographes et faire des photos.

Ces élèves du collège Jean-Renoir sont en Russie depuis le 18 juin dans le cadre d'un projet pédagogique, soutenu financièrement par Mbappé, son coéquipier Benjamin Mendy, et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ils ont pu découvrir Moscou et assister à deux matches de la Coupe du monde, dont le triste nul (0-0) contre le Danemark.

"On a visité la cathédrale Saint-Basile et le Goum (un grand magasin huppé de la Place Rouge)", s'enthousiasme Jasmine, 14 ans. "Ce que je retiens, c'est que les Russes sont super accueillants et chaleureux, alors qu'on avait des préjugés. Et que la Russie, c'est très beau, contrairement à là où on habite. Parce ce qu'on ne peut pas dire que Bondy soit la plus belle ville du monde..."

Vêtue d'un maillot des Bleus, cette élève de quatrième décrit avec des mots choisis le projet mis en place depuis plusieurs mois avec les enseignants. "On avait trois groupes. Il y avait les +ambassadeurs+ qui devaient représenter la ville et le collège, les +reporters+ qui ont appris à faire des petits journaux télévisés diffusés sur Youtube et les +organisateurs+ pour la logistique."

- "Figure emblématique" -

La cheffe d'établissement Dalila Hassani complète: "l'objectif était de profiter de cet événement international qu'est une Coupe du monde pour faire découvrir aux jeunes une culture et un pays".

"Au départ, ils ne savaient pas qu'ils partaient au Mondial. On leur avait juste dit de venir un matin tôt pour faire un petit concours. C'est comme ça qu'on a repéré les plus motivés", explique-t-elle, affublée comme il se doit d'une casquette siglée aux initiales de Kylian Mbappé.

Mbappé est bien sûr "une figure emblématique" de la ville, témoigne-t-elle, mais dans ce groupe, "il n'y a que deux jeunes qui jouent au football. Tout ne se résume pas à ça".

Pour préparer leur voyage, ces 25 collégiens ont été initiés à la langue russe pendant plusieurs semaines. Sur place, ils ont aussi eu la chance d'assister à un ballet ou d'être reçus à l'ambassade de France de Moscou.

Quant au match nul des Bleus contre le Danemark, "j'étais un peu déçu", concède Jasmine. "Il n'y avait que des passes et pas vraiment d'actions".