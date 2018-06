Mondial-2018: dix jours d'arrêt pour Dzagoev, selon son coéquipier Golovin

Le milieu de terrain russe Alan Dzagoev, sorti sur blessure lors du premier match de la Coupe du monde face à l'Arabie saoudite, sera absent une dizaine de jours, a déclaré vendredi son coéquipier Alexander Golovin.

"On n'a pas le diagnostic exact mais ça sera probablement 10 jours (d'arrêt). Ce qui est clair, c'est qu'Alan ne participera pas au prochain match. Mais on espère que les médecins feront le maximum et qu'il reviendra bientôt", a affirmé Golovin.

Alan Dzagoev est sorti à la 23e minute après avoir brusquement interrompu une course en se tenant l'arrière de la cuisse. Il a été remplacé par Denis Cheryshev, auteur d'un doublé pour la large victoire de son équipe face à l'Arabie saoudite (5-0).

La Fédération russe de football a indiqué sur son compte Twitter que Dzagoev souffre d'une lésion aux ischio-jambiers. La Russie jouera son prochain match face à l'Egypte le 19, puis affrontera l'Uruguay le 25.

"Après le match, c'était difficile de s'endormir. J'ai dû m'endormir vers quatre heures du matin, l'émotion n'était toujours pas passée", a ajouté Alexander Golovin lors d'un point presse après l'entraînement de la Sbornaïa, décalé pour permettre aux joueurs de suivre la victoire de l'Uruguay sur l'Egypte (1-0).

Auteur d'un but et de deux passes décisives contre l'Arabie saoudite, le joueur du CSKA Moscou (22 ans) est suivi par plusieurs grosses écuries européennes mais a assuré "rester insensible" à ces sollicitations.