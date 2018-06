Mondial-2018: Egypte: Grozny, drôle d'endroit pour une photo polémique

Mohamed Salah, star de Liverpool et de l'Egypte, main dans la main avec Ramzan Kadyrov, l'homme fort de la Tchétchénie: le cliché, pris à Grozny où les Pharaons ont installé leur QG pour le Mondial, a fait le tour de la planète suscitant bien des polémiques.

"L'homme qui a tiré Salah de son sommeil est accusé de +tortures et meurtres extrajudiciaires+", a souligné le quotidien britannique The Sun.

La Tchétchénie est dirigée d'une main de fer par Kadyrov, qui jouit du soutien sans faille du président russe Vladimir Poutine. Les organisations internationales y dénoncent régulièrement de graves atteintes aux droits de l'Homme et aux libertés.

L'histoire derrière la photo fait elle aussi couler beaucoup d'encre: le dirigeant de cette république russe du Caucase est lui-même parti chercher le crack des Reds à l'hôtel en voiture pour le faire venir sur le terrain. Et saluer un public de quelque 8.000 spectateurs qui scandaient "Akhmat sila, Akhmat sila", en hommage au père de Kadyrov, le président pro-russe de la Tchétchénie et ancien mufti de la république caucasienne assassiné par les rebelles séparatistes en 2004.

Mais qu'est venue faire l'Egypte à Grozny, une ville qui n'accueillera pas de matches du Mondial? Officiellement, l'équipe a voulu rester dans l'ombre, loin du public, des caméras et des médias pour ne pas perturber la quiétude de Pharaons qui ne s'étaient plus qualifiés depuis 28 ans.

En survêtement turquoise et blanc, Kadyrov s'est offert un tour d'honneur avec le meilleur joueur africain de la saison et n'a pas boudé son plaisir. "Salah est l'un des meilleurs joueurs du monde (...). Nous sommes heureux d'accueillir la sélection égyptienne", a déclaré à l'AFP celui qui dirige cette république à majorité musulmane depuis 2007 avec le soutien de Poutine.

- "Exemplaire et musulman" -

Les organisations de défense des droits de l'Homme estiment elles que M. Kadyrov cherchait à redorer son image en s'affichant aux côtés d'une star du sport le plus populaire au monde.

Le président tchétchène est également connu pour être un fan inconditionnel de MMA, sport de combat où tous les coups sont permis. Et il avait défrayé la chronique en octobre 2016 pour des combats violents... entre enfants.

A Grozny, ces derniers jours, les discussions sur "Salah", "l'Egypte" ou encore "Ramzan" (le président tchétchène) sont courantes. Salah est "un joueur exemplaire, et il est musulman", se félicite Hamza Zaliyev, un jeune fan de Liverpool.

La Tchétchénie est historiquement très majoritairement musulmane. Sous l'impulsion de Kadyrov, elle s'est islamisée à marche forcée. Des mosquées ont poussé sur les ruines des villes et villages dévastés par deux guerres contre le gouvernement central de Moscou.

Le fait que le début du Mondial coïncide avec la fin du ramadan a considérablement joué dans le choix de cette ville très conservatrice par la sélection égyptienne.

Ainsi, le directeur du tout nouvel hôtel The Local, Tajeddine Soultane, estime que "l'Egypte a préféré cette ville car il s'agit d'un pays conservateur, où on ne veille pas, où on ne trouve pas de discothèques. Aussi, la nourriture halal (licite, ndlr) est très importante".

Dans les rangs égyptiens, ce n'est pas la poignée de mains entre Kadyrov et Salah qui préoccupe. Mais la clavicule gauche du joueur, touchée dans un choc en finale de Ligue des champions le 26 mai. Pourra-t-il jouer face à l'Uruguay vendredi pour le premier match des Pharaons?

jach/pgr/gk/ah