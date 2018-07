Mondial-2018: en Angleterre, le culte de Gareth Southgate grandit

Invitée surprise des demi-finales de la Coupe du monde, l'Angleterre savoure sa performance et célèbre son sélectionneur, Gareth Southgate, ancien joueur malheureux en équipe nationale, désormais regardé en héros.

Avec sa tenue caractéristique portée à chaque match depuis le début du mondial - un gilet de costume bleu marine porté sur une chemise bleu ciel et une cravate rayée -, l'élégant Southgate pourrait bien marquer une page de l'histoire de l'équipe anglaise, qui affronte la Croatie mercredi pour une place en finale.

Sa nomination à la tête de la sélection anglaise, en novembre 2016, pour remplacer Sam Allardyce, contraint de démissionner sur fond de scandale, n'avait pourtant pas suscité beaucoup d'enthousiasme.

A l'époque, Southgate avait seulement entrainé l'équipe de Middlesbrough (dont il avait été évincé après une relégation en deuxième division) et la sélection anglaise Espoirs avant de prendre les rênes des "Three Lions".

La donne a changé, et le sélectionneur anglais était à la Une de la presse britannique dimanche, au lendemain de la victoire 2-0 face à la Suède, suivie à la télévision par près de 20 millions de britanniques. "SouthGreat" ("Super Southgate"), a titré le tabloïd The Sun.

Ce succès qui permet à l'Angleterre d'accéder aux demi-finales d'une Coupe du monde pour la première fois depuis 1990. Les supporters, eux, se mettent déjà à rêver d'une victoire finale dans le tournoi.

- Performances sportives et choix vestimentaires -

Le groupe Marks & Spencer, fournisseur de l'équipe d'Angleterre, avait déclaré la journée de samedi "jour national du gilet", en l'honneur de Southgate et de son équipe.

L'entreprise Sir Plus a elle proposé au sélectionneur de l'équiper à vie en gilets. "Je suis vraiment impressionné par la performance de Gareth Southgate, et par ses choix vestimentaires", a déclaré son directeur général, Henry Hales, au London Evening Standard.

Après le match face à la Suède, la cathédrale d'Exeter (sud-ouest de l'Angleterre) a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de son organiste jouant l'hymne non officiel de l'équipe "Three Lions (Football's Coming Home)", composé en 1996 à l'occasion de l'Euro de football organisé en Angleterre.

La chanson, qui évoque l'enthousiasme des supporters avant chaque nouvelle compétition, et l'espoir de remporter le trophée, connait un important regain de popularité à mesure que l'Angleterre progresse dans le tournoi.

Les supporters anglais ont également détourné les paroles d'une autre chanson, "Whole Again" du groupe Atomic Kitten, pour célébrer leur sélectionneur.

- Mascotte sur Twitter -

Ancien défenseur international passé par plusieurs clubs du championnat anglais, Southgate était resté longtemps dans la mémoire des supporters anglais pour avoir raté son tir au but contre l'Allemagne lors de l'Euro 96, privant l'Angleterre d'une finale à domicile.

Un échec qui appartient désormais au passé. Sur Twitter, le mot clé #GarethSouthgateWould a été utilisé des milliers de fois par des usagers prêtant au sélectionneur britannique toutes les qualités, voire même certains super-pouvoirs.

"Gareth Southgate siphonnerait l'essence de sa propre voiture pour la mettre dans votre réservoir, s'il vous voyait arrêté, en panne, sur la bande d'arrêt d'urgence", a imaginé @DrawtyDevil.

"Gareth Southgate s'assurerait que l'on garde, après le Brexit, tous les droits de l'Homme obtenus de haute lutte", s'est même amusée la branche britannique l'ONG Amnesty Internationale.

Certains ont été jusqu'à réécrire la prière chrétienne du Notre Père en son honneur. "Notre Gareth, qui œuvre à Samara (ville hôte du match contre la Suède), sanctifié par le gilet, (...), que ta volonté soit faite, en demie, et en finale, et que vienne ta gloire, pour les siècles et les siècles", a posté @ClaireEubank sur le réseau social.

Mais c'est sans doute le Daily Mirror qui a le mieux résumé les raisons de la popularité aussi subite qu'exceptionnelle du sélectionneur anglais: "Gary Southgate est un gentleman".