Mondial-2018: Fortnite, ce jeu vidéo qui fait danser Griezmann

Mais pourquoi diable Antoine Griezmann danse-t-il comme ça ? A l'entraînement comme en match, l'attaquant des Bleus a une nouvelle façon de célébrer ses buts, inspirée d'un jeu vidéo qui fait un carton chez les jeunes et chez de nombreux footballeurs, Fortnite.

Grizou n'est d'ailleurs pas le seul international français à en être mordu. Que trouve-t-on dans la valise du défenseur Adil Rami ? "Ma trousse de toilette, la PlayStation, le casque, la manette et Fortnite. Après, je sais pas quoi te dire, il va y avoir que ça dans ma valise", avait plaisanté le Marseillais à Clairefontaine, quelques jours avant le grand départ pour le Mondial en Russie.

- C'est quoi au juste Fortnite ? -

"Fortnite, c'est en train de devenir un phénomène de société, c'est LE jeu du moment depuis sept ou huit mois", explique à l'AFP Laurent Michaud, expert des jeux vidéo à l'IDATE, un cabinet d'études spécialisé dans le numérique. "On s'approche des 60 millions de joueurs et le potentiel est énorme", souligne-t-il.

Il s'agit principalement d'un jeu de survie, "un battle royale", dit-on dans le jargon. Lors d'une partie, le joueur apparaît sur une carte, cherche des armes et essaie de détruire ses adversaires pour être le dernier survivant.

Mais le graphisme de ce jeu, très cartoonesque, a permis d'attirer massivement les jeunes générations, sans trop effrayer les parents, alors que son grand rival, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds), est plus réaliste visuellement.

"La force de Fortnite, c'est son côté transgénérationnel. Le jeu a apporté une image plus sympa et plus fun que celle traditionnellement associée aux jeux vidéo. Du coup, cela touche aussi des gens du show-biz ou des joueurs de foot", souligne auprès de l'AFP Xavier Oswald, directeur marketing et stratégie de Vitality, une équipe d'e-sport qui rassemble des joueurs professionnels de jeux vidéo.

Fortnite est ainsi un énorme succès commercial pour la société Epic Games qui l'a développé et a déjà généré plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, même si des montants très divers circulent sur les sites spécialisés.

- Pourquoi Griezmann danse-t-il comme ça ? -

C'est de ce jeu que provient la nouvelle danse de Griezmann, qu'il réalise aussi bien avec son club de l'Atletico Madrid qu'en équipe de France, en dépit de quelques railleries sur les réseaux sociaux sur cette chorégraphie peu harmonieuse.

Quand il marque, Grizou place une main sur le visage pour former un L, et se met à balancer les jambes de gauche à droite. C'est la danse dite du "Take the L", comme "loser" pour se moquer d'un perdant dans Fortnite, où les possibilités d'effectuer quelques pas de danse sont nombreuses, notamment en début ou en fin de partie pour défier ses concurrents.

Cette célébration de but, "c'est un signe de reconnaissance. Ca parle aux jeunes, ça fait partie de la pop culture" et ça se répand dans les cours d'écoles, estime Laurent Michaud. "Les joueurs de foot jouent beaucoup pour passer le temps. C'est la génération des millennials", des jeunes hyperconnectés qui baignent dans l'univers des réseaux sociaux et du virtuel.

Cette chorégraphie de Griezmann est ainsi une énième preuve de la place que tiennent les jeux vidéo dans la vie quotidienne des footballeurs. Nombreux sont les Bleus à avoir emporté une console en Russie.

"En 1998, c'était la génération jeux de cartes. Aujourd'hui, c'est la génération jeux vidéo. On est passé de la belote à Fortnite ou Call of Duty (un autre jeu, ndlr). La culture du divertissement change et ce n'est que le début", sourit Xavier Oswald.

Pendant leurs saisons en club, ces jeux vidéo connectés permettent aussi aux joueurs de retrouver, à distance, leurs amis ou leurs coéquipiers de l'équipe de France qui évoluent dans d'autres championnats.

Durant une partie, "il y a des dispositifs audio pour parler en temps réel, entre amis. C'est extrêmement facile de connecter un micro et des écouteurs", raconte encore l'expert Laurent Michaud, qui résume le goût de Griezmann pour Fortnite en quelques mots: "C'est son kiff, tout simplement".