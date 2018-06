Mondial-2018: grisaille, files d'attente, pas de quoi décourager les fans des Bleus

Malgré une météo peu engageante, plusieurs centaines de supporters français sont venus bruyamment encourager l'équipe de France, lors d'un entraînement public mardi à Istra, lui permettant de mesurer l'effervescence et les attentes qui l'entourent avant le coup d'envoi du Mondial-2018.

Il fallait être motivé et patient pour entrer dans le petit stade de Glebovsky et espérer voir Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et consorts.

"J'ai vu sur internet qu'on pouvait y assister, alors, je suis venu avec des amis. Je n'avais même pas de place, mais on a eu les trois dernières", a expliqué à l'AFP Grégory Ligonnet, 41 ans.

"J'avais déjà vu des matches, mais jamais d'aussi prêt", a ajouté l'agent en décoration d'intérieur qui vit depuis six ans dans la capitale russe et qui a bravé la longue file d'attente et les contrôles de sécurité tatillons à l'entrée.

"On peut voir qu'il y a pas mal d'effervescence, même si c'est très sécurisé et c'est normal", a jugé pour sa part Nicolas Mielko, 38 ans, venu de Toulouse avec un ami et les joues grimées d'un drapeau bleu-blanc-rouge.

"Mon grand regret c'est de ne pas avoir vu les Bleus en 1998 alors que j'avais 18 ans", a-t-il expliqué.

Cette fois encore, "je n'ai pas eu de place pour un match des Bleus, donc c'était l'occasion de venir les encourager", a-t-il encore ajouté.

Mais arrivé samedi pour une semaine, il sera jeudi au match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite au Stade Loujniki.

- "Le Brésil en demie" -

Parmi les supporters les plus audibles, une belle colonie d'élèves du Lycée Français de Moscou.

"J'ai gagné ma place à un tirage au sort organisé par l'école, il y avait 75 places en jeu mais il y avait plus de 150 demandes", a raconté Elisa Missana, 14 ans, élève de 4e.

La jeune fille qui assistera à France-Danemark et à Belgique-Tunisie, admet un faible pour Antoine Griezmann, "mais j'aime bien aussi N'Golo Kanté parce que mon grand-père a été son entraîneur à la JS Suresnes", a-t-elle poursuivi.

Malgré les précautions prises pour Samuel Umtiti et Djibril Sidibé, ainsi que l'alerte sur Kylian Mbappé, qui a rapidement interrompu sa séance après un choc avec Adil Rami, l'optimisme reste de mise chez les supporters tricolores.

"Je serai à Kazan pour France-Australie, et j'ai aussi des places pour le huitième, le quart et la demi-finale" théorique des Bleus s'ils finissent premier, a détaillé Grégory Ligonnet. Ce dont ne doute pas son ami Aurélien Devouge, 38 ans, venu avec lui. "On battra le Nigeria en huitième, l'Uruguay en quart et le Brésil en demie", pronostique-t-il déjà.