Mondial-2018: l'Angleterre d'Harry Kane et la Belgique qualifiées pour les 8es, Panama et Tunisie éliminés

L'Angleterre, avec un triplé du nouveau meilleur buteur du Mondial-2018 Harry Kane, a étrillé le Panama (6-1) pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale, où elle sera accompagnée par la Belgique, dimanche à Nijni Novgorod.

Un but de Jesse Lingard (36), un doublé de John Stones (8, 40), et surtout un triplé d'Harry Kane (22 sp, 45+1 sp, 62), ont permis aux Trois Lions de revenir à égalité parfaite de points, buts marqués et encaissés avec les Belges en tête du groupe G, avant la tant attendue "finale" de la poule qui les opposera jeudi aux Diables Rouges. Le Panama et la Tunisie, éliminés après deux défaites chacun, s'affronteront en parallèle.