Mondial-2018: l'Egyptien Mohamed Salah participe à son 1er entraînement collectif

La superstar de l'Egypte Mohamed Salah a participé mercredi à Grozny à son premier entraînement collectif en vue du Mondial-2018 depuis sa blessure en finale de Ligue des champions le 26 mai, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'attaquant des Pharaons et de Liverpool, qui avait été touché à l'épaule gauche dans un duel contre le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos, a couru et fait des exercices avec le ballon et ses coéquipiers au camp de base des Egyptiens.

"Il progresse bien mais aucune décision définitive n'a été prise quant à sa participation et nous continuons de le suivre au jour le jour", a précisé le dirigeant fédéral Ihab Lahita.

L'Egypte doit disputer son premier match du Mondial (groupe A) vendredi contre l'Uruguay à Ekaterinbourg.

Dimanche, Salah ne s'était pas entraîné du tout, et il l'a fait individuellement lundi et mardi, en marge de la séance collective de ses coéquipiers.

Une séance d'entraînement supplémentaire avait été prévue mercredi pour juger de son état, le médecin de la sélection ne voulant prendre aucun risque avec son joueur clé de 25 ans.

"On va attendre jusqu'au dernier moment pour décider s'il sera aligné ou pas", avait ainsi déclaré le médecin Mohamed Abou al-Ela mardi.

jach/ig/cd/