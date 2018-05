Mondial-2018: l'emblÃ©matique Neuer toujours plus incertain

La participation du gardien emblématique de l'Allemagne Manuel Neuer au Mondial de football apparaît de plus en plus compromise après que l'entraîneur du Bayern Munich a annoncé mercredi que sa saison en championnat était terminée.

Ecarté des terrains depuis septembre dernier en raison d'une fracture à un pied, le champion du monde en titre et capitaine de la "Mannschaft" ne disputera pas comme espéré le dernier match de Bundesliga avec son équipe du Bayern championne d'Allemagne.

Celui qui a marqué le Mondial-2014 au Brésil de son empreinte avec ses impressionnantes sorties sera absent contre Stuttgart samedi à l'occasion de la 34e et dernière journée du championnat national, déjà remporté depuis plusieurs semaines par son club.

Sa participation à la finale de la Coupe d'Allemagne le 19 mai face à Francfort est en outre incertaine.

- "Je dois prendre la bonne décision" -

"Manuel ne jouera pas contre Stuttgart et pas non plus la finale de la Coupe d'Allemagne", a d'abord confié Jupp Heynckes au magazine de football allemand Kicker.

Mais dans une déclaration ultérieure diffusée par le club, l'entraîneur qui fête ce mercredi ses 73 ans, a nuancé ses propos, affirmant que la participation du joueur à la finale de la Coupe était "encore ouverte".

Les propos de l'entraîneur confirment en tout cas les craintes exprimées mardi soir par Manuel Neuer lui-même quant à ses chances de disputer la Coupe du monde qui s'ouvre dans un peu plus d'un mois, le 14 juin, en Russie.

"Je ne pense pas qu'il soit imaginable que je participe à un tel tournoi (le Mondial) sans avoir joué", a-t-il indiqué en marge d'une manifestation de présentation de maillot de son club.

"Je ne peux pas dire pour le moment" si je jouerai la Coupe du monde, a-t-il également souligné. Il a précisé ne livrer "aucun pronostic" sur la date de son retour à la compétition.

"Je dois prendre la bonne décision pour moi, pour l'équipe et pour la nation footballistique allemande", a déclaré Manuel Neuer, semblant ainsi ouvrir la porte à un possible renoncement de sa part.

Manuel Neuer, depuis sept ans au Bayern dont il est aussi le capitaine, s'est rouvert une fracture au pied en voulant reprendre trop vite et il se trouve depuis en rééducation. Il a toutefois pu reprendre l'entraînement à la fin de la semaine dernière mais mardi il ne pouvait toujours pas participer à l'ensemble des exercices.

Cette saison, il n'a disputé que quatre rencontres avec le Bayern, en août et septembre.

Le sélectionneur doit annoncer sa liste des 23 joueurs pour la Russie mardi prochain à Dortmund et a jusqu'ici assuré qu'il comptait sur le gardien pour défendre le titre de l'Allemagne.

- Au mieux en 8e ? -

Avant le coup d'envoi de la compétition, la Mannschaft de Joachim Löw doit encore affronter l'Autriche le 2 juin, puis l'Arabie saoudite le 8 juin en matches préparatoires.

En raison de l'incertitude concernant l'état de santé de son capitaine, Löw pourrait amener Neuer au camp d'entraînement prévu dans le Haut-Adige en Italie (23 mai-7 juin) en compagnie de trois autres gardiens, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno et Kevin Trapp.

En son absence, Löw a déjà fait tourner plusieurs gardiens, mais c'est le portier de Barcelone Marc-André ter Stegen qui semble s'être imposé depuis la Coupe des confédérations, gagnée par l'Allemagne, en juin-juillet derniers.

Le directeur de la Fédération allemande (DFB), Oliver Bierhoff, n'a pas voulu trancher sur le sujet, soulignant seulement que la situation était examinée "au jour le jour".

Mais l'ancien physiothérapeute de la Mannschaft Oliver Schmidtlein exclut lui un retour du portier avant la deuxième phase du Mondial. Il pourra défendre les chances de l'Allemagne, selon lui, "au plus tôt pour les matches à élimination directe".

En attendant d'être fixé sur son sort, Manuel Neuer soulèvera avec Thomas Müller, capitaine par intérim, le trophée de champion d'Allemagne, samedi à l'issue de la rencontre face à Stuttgart.