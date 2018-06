Mondial-2018: la Croatie refuse l'étiquette de favorite contre le Danemark

Le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic a refusé mercredi l'étiquette de favoris contre le Danemark dimanche, lors du huitième de finale du Mondial-2018, tout en reconnaissant que son équipe avait gagné sa "réputation" d'équipe à éviter lors de la phase finale.

"Il n'y pas de favoris dans ce genre de match. Ce sont les huitièmes de finale, ce sera dur. Aucune équipe ne prendra des risques. Ce sera un affrontement de styles, c'est celui qui imprimera son style sur la rencontre qui l'emportera", a déclaré Dalic, en conférence de presse au centre d'entraînement croate de Roshchino, au nord de Saint-Pétersbourg.

"Je crois que l'on a gagné notre réputation (d'équipe à éviter, NDLR) avec nos neuf points, nos sept buts marqués et notre différence de buts de +6. C'est bien pour les livres d'histoire en Croatie, mais on doit confirmer ça contre le Danemark. Si on perd contre le Danemark, on nous demandera ce que l'on a accompli. Qu'est-ce que l'on pourra répondre? +Rien+", a-t-il continué, alors que son équipe a battu l'Islande (2-1), l'Argentine (3-0) et le Nigeria (2-0) dans le groupe D.

Lors de l'Euro-2016, la Croatie avait terminé première de son groupe, avant d'être éliminée dès les huitièmes par le Portugal. Une déception que Dalic ne veut pas connaître contre le Danemark.

"Notre premier objectif était de passer la phase de groupes, même si, ni moi ni l'équipe, ne pouvons nous en satisfaire. On sait qu'on a la capacité de passer le Danemark, ce sera notre moment de vérité. On sait qu'on a bien fait pour l'instant, mais cela ne voudra rien dire si on ne passe pas le Danemark. Après, tout est ouvert", a-t-il jugé.

"On n'a pas encore analysé le Danemark. On a trois jours pour le faire. Ils jouent dans un même style que l'Islande, mais à un niveau au-dessus. On a trois jours pour trouver une faille", a ajouté le technicien.

Le maître à jouer danois Christian Eriksen "est un excellent joueur", a reconnu Dalic, mais il n'entend pas demander à son équipe de se concentrer sur le milieu de Tottenham.

"On ne peut pas vraiment faire attention à lui en particulier. Nos milieux vont devoir le couvrir dans leurs zones respectives. Mais on va tous devoir rester compact en temps qu'équipe", a-t-il demandé.

La Croatie affronte le Danemark dimanche (18h00 GMT) à Nijni Novgorod.