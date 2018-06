Mondial-2018: la FIFA dépose plainte contre le site de revente de billets Viagogo

A dix jours de l'ouverture de la Coupe du monde en Russie, la Fifa a annoncé mardi avoir porté plainte en Suisse contre le site de revente de billets Viagogo, accusé par l'instance de pratiques commerciales illicites dans la vente de places pour le Mondial.

"Ces derniers mois, la Fifa a reçu de nombreuses plaintes de particuliers, d'associations de défense des consommateurs et d'autres acteurs du marché au sujet des pratiques opaques et trompeuses de Viagogo", a déclaré la Fifa dans un communiqué.

La Fifa précise avoir déposé une plainte à Genève le 4 juin et rappelle que le site FIFA.com/tickets "est le seul site officiel et légitime" sur lequel acheter des billets pour le Mondial en Russie qui débute le 14 juin.

"Les particuliers achètent des billets auprès de Viagogo et ensuite nous appellent car ils rencontrent des problèmes", explique un porte-parole de la Fifa qui souligne le côté "persistant" de l'activité de Viagogo malgré les procédures déjà engagées.

L'instance indique également avoir eu "des discussions fructueuses" ces derniers mois avec l'UEFA afin de "coordonner les actions contre des plateformes non-autorisées" de revente de billets. Elle travaille également "en coopération avec la Fédération romande des consommateurs", qui agit contre la vente de billets par des acteurs "non-autorisés".

Ce n'est pas la première fois que Viagogo est visé par des procédures.

Ainsi, en juillet 2016, l'UEFA annonçait avoir déposé des plaintes dans plusieurs villes de France déjà contre Viagogo pour vente non autorisée de billets de l'Euro-2016.

Viagogo, spécialisé dans la revente de billets sur internet, avait déjà eu des problèmes avec la justice française.

En avril 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris avait donné raison à la Ligue de football professionnel, qui assignait Viagogo pour vente non autorisée de billets pour la finale de la Coupe de la Ligue.

- Viagogo déjà condamné en France -

"Nous avons encore des contentieux pendants à l'encontre de Viagogo", a déclaré à l'AFP Jean-François Vilotte, avocat notamment de l'UEFA en France, précisant qu'il "existe déjà des condamnations contre le groupe, sans ambiguïté, en France".

"Ces contentieux concernent l'Euro-2016 et l'activité de revente de billets par Viagogo", ajoute Me Vilotte, du cabinet parisien De Gaulle Fleurance et associés.

Malgré les actions engagées en France comme en Suisse, Viagogo, poursuivi notamment pour "violation des droits d'exploitation" d'événements ou encore "contrefaçon de marque", poursuit son activité qui consiste à acheter des billets au marché noir et à les revendre à des particuliers, en empochant une marge au passage.

Le site "essaie de s'organiser pour faire en sorte qu'il ne puisse être atteint par l'exécution des décisions de justice", explique Me Vilotte.

"Leur argument est de dire qu'ils ne sont que des hébergeurs, mais cet argument a été balayé par le juge et notamment le TGI de Paris", a encore expliqué Me Vilotte.

Viagogo a été créé en 2006 par l'homme d'affaires américain Eric Baker, déjà à l'origine du site Stubhub, spécialiste de la revente de billets pour des événements sportifs en Amérique du Nord et racheté par ebay.

En avril, l'autorité de la concurrence britannique a désigné Viagogo comme le seul revendeur de billets ayant refusé de se conformer aux règles protégeant le consommateur.