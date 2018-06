Mondial-2018: la traversée du désert du Saoudien Sahlawi

Avec 16 réalisations durant la phase de qualifications, l'attaquant saoudien Mohammed al-Sahlawi a propulsé son pays en phase finale du Mondial-2018, mais il ne trouve plus, depuis, le chemin des buts. De quoi inquiéter l'encadrement des Faucons Verts.

Le record de 16 buts n'a été égalé que par le Polonais Robert Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants du monde qui évolue au Bayern Munich.

Sahlawi n'a pas marqué depuis un an, alors que durant cette période de matchs amicaux de préparation au Mondial, l'Arabie saoudite a concédé quatre défaites, contre la Belgique (0-4), contre l'Italie (1-2), le Pérou (0-3) et l'Allemagne (1-2).

Lors du dernier match, Sahlawi a tiré un pénalty, mais la balle a été repoussée par le gardien allemand Marc-André ter Stegen et le but a été marqué par l'un de ses co-équipiers, Taisir al-Jassim.

Dans le temps additionnel, Jassim s'est retrouvé seul face au gardien, mais a préféré passer le balle à Sahlawi qui, sous la pression de la défense allemande, n'a pu la contrôler.

"Je lui ai passé le ballon parce qu'il était en meilleure position, mais j'aurais pu tirer", a commenté Jassim après la rencontre.

- Fataliste -

La dernière réalisation de Sahlawi remonte au 8 juin 2017 lors des éliminatoires contre l'Australie qui avait remporté la rencontre 3-2.

L'attaquant est avare de déclarations et pas habitué aux réseaux sociaux.

Avant la rencontre avec l'Allemagne, il a toutefois republié un ancien tweet dans lequel il écrit notamment: "La satisfaction, c'est d'accepter ce que Dieu t'a réservé et de vivre avec en le remerciant".

Sahlawi a disputé au total 40 rencontres avec les Faucons Verts et marqué 28 buts. L'attaquant du grand club saoudien Al-Nassr détient quelques records, dont celui du joueur qui a marqué le plus de buts en sélection en un an avec 18 réalisations.

Mais sa baisse de régime depuis un an a suscité de nombreuses critiques, dont celle du patron du sport saoudien, Turki Al-Cheikh, allant jusqu'à qualifier de "mauvaises" les performances de Sahlawi et de suggérer de le remplacer par un plus jeune attaquant, Abdallah al-Hemdane, avant d'atténuer ces critiques en disant s'attendre à un sursaut de Sahlawi.

- "Esprit de combat" -

Les commentateurs sportifs saoudiens se sont interrogés sur l'utilité de garder Sahlawi en équipe nationale, lui qui garde pour le moment la confiance du sélectionneur, l'Hispano-argentin Juan Antonio Pizzi.

Pour Majed Chibani, commentateur du quotidien Arriyadh, Sawlawi n'a pu "reproduire, en phase préparatoire, ses performances des éliminatoires". "Est-ce logique de continuer dans ce cas de compter sur lui devant la Russie, l'Uruguay et l'Egypte?", a-t-il écrit fin mars.

Le joueur lui même a promis au "public saoudien de jouer du mieux qu'il peut, avec l'aide de Dieu".

Sahlawi garde des fans dans la foule des commentateurs sportifs d'Arabie saoudite où le football est le sport le plus populaire. Ces derniers croient dur comme fer qu'il est capable de retrouver sa forme perdue.

"Si Sahlawi parvient à se concentrer et à croire en lui, il retrouvera son rôle de buteur naturel. Il a besoin pour cela de reconquérir son esprit de combat", a dit M. Chibani.

En attendant, toute l'Arabie saoudite aura les yeux rivés sur la Russie jeudi pour le match d'ouverture du Mondial-2018, qui oppose les deux pays. C'est la cinquième participation saoudienne après 1994, 1998, 2002 et 2006. Le meilleur résultat de l'Arabie avait été le 8e de finale en 1994, perdu contre la Suède (1-3).