Mondial-2018: les Bleus "un super test" pour les USA selon leur sélectionneur

Affronter l'équipe de France? "Un super test pour notre jeune équipe", a estimé vendredi le sélectionneur des Etats-Unis par intérim Dave Sarachan avant d'affronter les Tricolores, samedi au Groupama stadium à Lyon.

La France affronte les USA pour son dernier match de préparation avant de partir dimanche pour la Russie et le Mondial.

"Je suis un grand fan de l'équipe de France dont j'adore la manière de jouer. Ses joueurs font partie des meilleurs du monde et pour nous c'est un super test", a souligné Sarachan au cours de la conférence de presse d'avant-match.

"La moyenne d'âge de notre équipe est de 23 ans et la moyenne du nombre de sélections est huit contre 25 sélections pour les Français qui affichent un âge moyen de 26 ans", a toutefois précisé le technicien américain qui a succédé à Bruce Arena.

Celui-ci a démissionné le 13 octobre 217 après la défaite des Etats-Unis contre Trinitad-et-Tobago, provoquant l'élimination des Américains pour le Mondial 2018.

"Ce sera donc un test très difficile mais c'est pour cela que nous le jouons, pour permettre à nos joueurs de grandir et se développer, de se mesurer au haut niveau. Dans l'ensemble, c'est aussi l'ambition de notre tournée européenne commencée contre l'Irlande", a-t-il poursuivi.

"Depuis novembre, quand j'ai été nommé, je suis fier d'avoir réussi à mettre un groupe de jeunes joueurs ensemble. Ils vont rester durant les prochaines années. Ils ont le regard tourné vers le futur. Nous avions beaucoup de retours médiatiques négatifs sur cette équipe mais désormais, nous pouvons être de nouveau fiers de cette sélection", s'est félicité Dave Sarachan.

Au sujet de la candidature américaine à l'organisation du Mondial 2026, ce dernier a estimé qu'il "serait merveilleux, énorme, de l'obtenir".

"En 1994, cela avait permis une fabuleuse poussée au football (soccer) américain et en 2026, si nous l'obtenions de nouveau, ce serait une plus grand poussée encore au niveau économique et social mais bien sûr sur le plan du football", a déclaré Sarachan.