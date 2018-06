Mondial-2018: Messi suscite plus de passion que Neymar sur Facebook

La star de l'Albiceleste Lionel Messi est le joueur dont on parle le plus sur Facebook depuis le début de la Coupe du monde de football, devant le Brésilien Neymar et le Portugais Ronaldo, selon des données diffusées mercredi par le réseau social.

Ce trio est suivi par le Brésilien Coutinho, Mohamed Salah (Egypte), Luka Modríc (Croatie), James Rodriguez (Colombie), Sergio Ramos (Espagne), Toni Kroos (Allemagne) et Andres Iniesta (Espagne).

Au total, Facebook a indiqué à l'AFP avoir recensé plus d'un milliard d'interactions (likes, partages, commentaires...) liées au Mondial-2018, depuis le début de la compétition, de la part de 250 millions d'utilisateurs du monde entier.

L'équipe qui fait le plus parler d'elle est le Brésil et le contenu ayant suscité le plus d'interactions est un message publié par Cristiano Ronaldo, après le match nul entre le Portugal et l'Espagne.

En ce qui concerne les utilisateurs du réseau en France, Facebook a dénombré 17 millions d'interactions, dont 14 millions autour de l'équipe de France, émanant de 5 millions de personnes.

Messi, Ronaldo et Neymar sont en tête des joueurs qui intéressent le plus les utilisateurs français. Griezmann arrive 4e, et parmi les autres membres des Bleus, Mbappé, Pogba, Thauvin, Giroud, et Kanté figurent également parmi les 10 joueurs dont les Français parlent le plus sur Facebook.