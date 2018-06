Mondial-2018: Pogba titulaire contre l'Australie ? "C'est fort probable", selon Deschamps

Le milieu des Bleus Paul Pogba sera-t-il titulaire pour le premier match du Mondial contre l'Australie samedi prochain ? "C'est fort probable", a répondu le sélectionneur Didier Deschamps dimanche sur TF1, au lendemain d'une prestation rassurante de son joueur contre les Etats-Unis (1-1).

Pogba avait été vivement critiqué après son match raté contre l'Italie le 1er juin à Nice, malgré la victoire des Bleus (3-1). Cette rencontre avait relancé le débat sur la concurrence avec Corentin Tolisso, très performant en équipe de France.

Mais Pogba, 25 ans et 54 sélections, a été beaucoup plus intéressant contre les Etats-Unis à Lyon, dans un match très brouillon des Bleus avant leur départ en Russie. Le milieu de Manchester United sera donc très probablement titulaire pour démarrer la Coupe du monde samedi prochain contre les Australiens, avant les matches contre le Pérou le 21 juin et le Danemark le 26 juin.

Dans Téléfoot, Didier Deschamps s'est également montré rassurant sur l'état d'Olivier Giroud, touché à la tête face aux Etats-Unis.

"Il a une belle entaille de six centimètres. Il a eu quelques points de suture dans le vestiaire. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas apte. Je n'ai pas fait le point ce matin. Ça devrait le faire quand même."