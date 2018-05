Mondial-2018: TF1 et LCI prÃ©parent leur fÃªte du foot grand public

TF1 va chambouler sa grille pendant la Coupe du monde de football pour diffuser les 28 matchs les plus importants de la compétition, qui démarre le 14 juin, a indiqué sa direction jeudi.

Pour la première fois, le groupe pourra également rediffuser les images de buts voire l'intégralité de certains matchs sur LCI, a précisé le patron des sports de TF1, François Pellissier, en marge d'une conférence de presse.

TF1, qui envoie une cinquantaine de personnes sur les stades de football russes, doit diffuser les 16 meilleurs choix du 1er tour, 5 huitièmes de finale, les quarts de finale, et les derniers matchs de la compétition en clair, tandis que beIN diffuse en crypté l'ensemble de la compétition.

Les autres chaînes n'ont actuellement droit qu'à 90 secondes d'images gratuites par heure d'antenne, en application du droit à l'information. Un accord financier trouvé lors la Coupe du Monde 2014 pour diffuser des extraits élargis n'a pas été renouvelé cette année, selon plusieurs chaînes.

A cause du léger décalage horaire avec la Russie, de nombreuses rencontres commenceront à 20H00 et le JT devra être avancé à 19H15. Après le match, Denis Brogniart présentera depuis le siège de TF1 un magazine sur les rencontres du jour et les coulisses de la compétition, entouré notamment des anciens joueurs Youri Djorkaeff et Ludovic Giuly et d'une célébrité différente invitée chaque soir.

Patrick Chêne, ancien journaliste sportif de France Télévisions, fera son retour à l'antenne à l'occasion du Mondial sur LCI, où il sera aux manettes de deux émissions (18h-20h à la place de David Pujadas et 22h-23h), suivies d'un programme présenté par Nathalie Iannetta. "C'est un pari sur l'audience, ça va nous permettre de toucher un nouveau public", s'est félicité Fabien Namias, le directeur général adjoint de LCI.

TMC et TFX, les autres chaînes du groupe sur la TNT, consacreront également des pages au foot, notamment dans l'émission Quotidien.

Comme à l'Euro-2016, les matchs seront commentés sur TF1 par deux équipes formées de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, et Christian Jeanpierre et Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Pour échauffer les fans, TF1 diffusera dimanche 10 juin un documentaire sur le parcours de la France en 1998, "Secrets d'une victoire", et mardi 12 juin un match exceptionnel opposant l'équipe de France 98 (à l'exception de Didier Deschamps, qui entraîne actuellement les Bleus) à une équipe de grands joueurs internationaux.