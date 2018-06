Mondial-2018: "Tout va bien, je suis à 1.000%", assure Sidibé

"Je ne suis pas à 100% mais à 1.000%. Au niveau de la santé, rien à dire, tout se passe bien", a assuré samedi le latéral droit français Djibril Sidibé, qui n'a pas pris part aux deux premiers matches des Bleus au Mondial-2018 à cause de pépins au genou droit.

"Je peux vous garantir que tout va bien. De mon coté, nickel", a insisté le défenseur de Monaco.

A-t-il eu peur d'être forfait pour cette Coupe du monde à cause de cette blessure ? "Peur, non pas du tout, j'étais très confiant."

Après un coup au genou reçu lors du match de préparation contre les Etats-Unis (1-1), "le genou a gonflé. Il y a eu une petite inquiétude de la part du staff. On a fait le nécessaire avec un protocole (de soins) pour être là aujourd'hui", a-t-il expliqué, alors qu'il avait déjà connu une lésion méniscale mi-avril en club et avait décidé de ne pas se faire opérer.

Est-il désormais à 100% sur le plan physique ? "Pas à 100% mais à 1.000%, je suis bien, je m'entraîne très très bien. Le moral, il est là. On attend, on bosse dans un contexte merveilleux. On dispute la Coupe du monde."

Habituel titulaire, Sidibé (25 ans, 17 sélections) a perdu sa place lors des deux premiers matches du Mondial contre l'Australie (2-1) et le Pérou (1-0), au profit du jeune défenseur de Stuttgart Benjamin Pavard, 22 ans.

"Je n'ai pas demandé d'explication. Il y a un contexte. Il y a eu une petite alerte au niveau du genou, au niveau du timing, c'est assez short. Benjamin est un bon joueur, je l'ai connu à Lille. Il y a une frustration, mais dans ce contexte-là, les états d'âme, il vaut mieux les mettre de côté et travailler", a-t-il souligné.

La France, déjà qualifiée pour les 8es de finale, affronte le Danemark mardi dans son dernier match de poule. Le sélectionneur Didier Deschamps devrait faire tourner une partie de son effectif pour donner du temps de jeu aux uns et aux autres.