Mondial-2018: Xavi défend Deschamps et Griezmann, pas Mbappé ni Pogba

La légende du football espagnol Xavi a estimé que l'international français Kylian Mbappé avait "plus de physique que de talent, comme Pogba" dans un entretien au Journal du Dimanche, dans lequel il défend également le sélectionneur Didier Deschamps.

"C'est un formidable attaquant de 19 ans, qui a montré de belles choses au PSG et va encore progresser", a commencé l'ancien cerveau du Barça avant de tacler les deux stars des Bleus: "Je lui trouve plus de physique que de talent, comme Pogba je crois, même si je ne l'ai pas vu jouer cette saison."

Avec une entrée compliquée dans le Mondial-2018, et une victoire laborieuse devant l'Australie (2-1), les Bleus n'ont pas convaincu tout le monde.

A commencer par Xavi, qui ne place pas l'équipe de France parmi ses favoris. Le milieu de terrain, qui à 38 ans évolue au Qatar depuis trois ans, voit ainsi le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne et même l'Angleterre devant les Bleus.

En revanche, il s'est montré plus convaincu par Antoine Griezmann, un temps courtisé par le Barça: "Je l'aime car il a la classe et fait la différence. C'est l'un des meilleurs au monde, très fort physiquement. En fait, ce gamin à tout".

Même son de cloche pour Samuel Umtiti, défenseur du club catalan depuis 2016. Il "est déjà l'un des meilleurs au monde à son poste", assure Xavi. "Il a la tête et le physique mais, plus important encore au Barça, il a une sortie de balle de qualité."

Ousmane Dembelé, lui, "est arrivé avec une pression forte alors qu'il a besoin de temps pour mûrir" mais "son potentiel, son humilité et sa nature travailleuse jouent en sa faveur".

Et Didier Deschamps? Il "a un style", a souligné Xavi. "Simplement, lui ou Simeone sont d'une autre école que Löw, Lopetegui ou Guardiola. C'est peut-être lié à leur passé de milieux très défensifs. Deschamps n'a pas changé d'idée en devenant coach: solidité défensive et contre-attaque. Il se fiche d'être dominé car il accorde plus d'importance à son organisation défensive qu'offensive. (...) C'est un parti pris qui a fonctionné pour aller en finale de l'Euro-2016."