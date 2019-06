Mondial-2019: chaud devant!

Le Mondial de foot féminin joue un match contre la canicule qui sévit France. Des mesures sont prises pour protéger les joueuses mais aussi les spectateurs comme les messages "Pensez à vous hydrater régulièrement et protégez-vous" envoyés aux détenteurs de billets.

Dans les stades du tournoi, le speaker "fait des annonces au micro depuis samedi afin de rappeler les bons réflexes (aux spectateurs). Nous sommes également très attentifs aux personnes fragiles", explique à l'AFP un porte-parole du comité d'organisation.

Ce dernier, ainsi que la Fifa "sont en lien avec Météo France ainsi que les autorités publiques afin de pouvoir accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions".

Pour le 8e de finale Suède-Canada, lundi soir au Parc des Princes, les spectateurs ont été autorisés à entrer dans le stade avec leurs propres bouteilles d'eau --contrairement à l'usage-- à condition qu'elles soient débouchées et que la marque ne soit pas visible, a constaté l'AFP.

Les matches ne sont pas le seul sujet de préoccupation. Pour l'entraînement des Bleues ouvert au public sur invitation lundi à Clairefontaine, "des bouteilles d'eau ont été fournies pour les personnes qui y assistaient", précise encore le comité d'organisation.

Une vague de chaleur avait été anticipée par les équipes participantes. "On y pense depuis un moment déjà, on s'y attendait", confie Philippe Joly, entraîneur-adjoint de Corinne Diacre.

- "Tests d'hydratation" -

"Il n'y a pas d'excuse, les joueuses seront prêtes pour ça, confirme Phil Neville, le sélectionneur des Anglaises. La chaleur faisait partie de notre préparation, on s'est entraîné sous 29 degrés et les joueuses ont passé du temps dans un sauna".

"Des tests d'hydratation sont faits régulièrement pour voir si chaque fille est dans le bon dosage, détaille encore Philippe Joly, bras droit de la sélectionneuse des Bleues. On va leur demander de boire régulièrement et de manger beaucoup de fruits et de légumes de saison, c'est important".

Amandine Henry et ses partenaires ont à disposition des "boissons de récupération riches en sels minéraux pour mieux s'hydrater et des boissons préventives par rapport à la chaleur", poursuit le N.2 du staff des Bleues.

Pour les séances d'entraînement, "il faut que le corps s'adapte, on va leur demander de ne pas toujours rester à l'intérieur (au quotidien), d'aller à l'extérieur pour vraiment s'adapter", détaille encore le technicien français.

Mais, confie-t-il, "les séances d'entraînement ne changent pas, il y aura juste beaucoup de pauses pour avoir le temps de boire".

- "On a l'habitude" -

L'encadrement de l'équipe Italie, lui, n'a rien prévu de particulier: "On a l'habitude de jouer sous la chaleur", dit un membre de la délégation.

Durant les matches, un protocole "pause fraîcheur" est en place dans les grands tournois. "De manière générale, la santé des joueurs est toujours au centre de l'attention", souligne un porte-parole de la Fifa à l'AFP.

Le règlement stipule que "des conditions météorologiques extrêmes peuvent justifier des pauses fraîcheur au cours d'un match, précise encore la Fifa. Ces pauses seront considérées match par match. La responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des pauses fraîcheur incombe à l'arbitre".

En clair, un officier médical de la Fifa sur le site examine les conditions climatiques deux heures puis une heure avant le coup d'envoi pour décider de la fameuse pause. Il prévient ensuite le coordinateur général du site, qui alerte l'arbitre, et des bouteilles sont distribuées aux joueuses lors d'un arrêt de jeu.

Pour Cameroun-Nouvelle-Zélande à Montpellier, dès le 20 juin, une pause fraîcheur avait ainsi été organisée dans chaque période.

