Mondial-2019: en Espagne, le XV de France rallume le contact

Ça se rapproche: en stage à Oliva, en Espagne, le XV de France est entré vendredi dans une nouvelle phase de sa préparation pour la Coupe du monde (20 septembre - 2 novembre), avec plaquages, en vue du test le 17 août face à l'Ecosse.

L'ailier Yoann Huget (talon d'Achille) et le troisième ligne Arthur Iturria (cuisse) remis de leurs pépins physiques, seul Demba Bamba, victime d'une hernie cervicale en fin de saison, "doit faire attention sur les contacts", a indiqué le sélectionneur Brunel.

Hormis pour le pilier, les réjouissances ont enfin démarré pour les Bleus, arrivés jeudi et privés de plaquages lors de la première partie de la préparation, axée sur l'intensité physique. "Aujourd'hui", premier jour d'entraînements, "on a commencé à entrer dans une phase de contacts afin de préparer les organismes à ce qui va arriver dans très peu de temps", a résumé Brunel, plutôt satisfait des premiers échanges d'amabilité.

"Leur entrée dans le contact avec détermination, sans chercher à se protéger, sans rechigner, me convainc qu'ils veulent aller de l'avant", a dit le Gersois, "rassuré".

- Dernière semaine sans match -

Les Bleus n'ont plus que cette semaine pleine au bord de la Méditerranée avant d'attaquer leurs trois matches de préparation face à l'Ecosse (17 et 24 août) et l'Italie (30 août). Et, à en croire le Gersois, il leur reste du travail, en particulier sur les lancements de jeu qu'ils n'ont "pas du tout vus encore" ou sur les "changements de rythme qui font la différence" face à "des défenses bien organisées".

Pour cela, le staff, renforcé par les adjoints Fabien Galthié (animation collective), Laurent Labit (technique individuelle) et le préparateur physique Thibault Giroud, a opté pour ce complexe touristique d'Oliva Nova, au sud de Valence, prisé des équipes professionnelles de foot et de rugby pour ses infrastructures, afin d'être dans les mêmes conditions de chaleur qu'à Monaco, lieu du précédent stage fin juillet. Objectif recherché: travailler dans la même moiteur que celle attendue au Japon à l'automne. "Il faut qu'à chaque entraînement, on avance", réclame Brunel.

Les 37 Bleus - 31 titulaires et 6 réservistes logés à la même enseigne - auront cinq grosses journées de travail (vendredi, samedi, lundi, mardi, jeudi) entrecoupées de deux plus légères (dimanche et mercredi) avant de se séparer vendredi, et de se retrouver le 14 août à Nice pour recevoir l'Ecosse.