Mondial-2019: France-USA, une finale avant l'heure, sous haute température

La tension grimpe aussi vite que le thermomètre: les Bleues défient les championnes du monde américaines vendredi (21h00/19h00 GMT) en quart de finale du Mondial, une finale avant l'heure dans un Parc des Princes plein à craquer.

"J'aurai beaucoup moins de travail demain lors de ma causerie parce que la motivation, je n'ai vraiment pas besoin de travailler là-dessus. Les filles sont au taquet (...) Jouer les États-Unis c'est juste énorme", a reconnu jeudi la sélectionneuse Corinne Diacre.

Les Bleues s'attaquent à une montagne, une équipe qui domine le classement Fifa, a remporté trois Coupes du monde (1991, 1999 et 2015) et quatre jeux Olympiques (1996, 2004, 2008, 2012), et s'appuie sur de fortes individualités, entre la superstar d'attaque Alex Morgan et l'emblématique capitaine Megan Rapinoe.

"Les deux équipes vont arriver à ce match avec de la confiance et le sentiment d'être le favori. Oui, nous avons de l'expérience, mais le passé, c'est le passé", a temporisé la sélectionneuse des États-Unis, Jill Ellis.

L'équipe de France n'a quant à elle jamais fait mieux qu'une demi-finale, perdue en 2011... face aux Américaines (3-1), et court toujours après son premier grand titre, qu'elle rêve de décrocher à domicile.

- "Rien n'est impossible" -

Diabolique au premier tour, avec 18 buts marqués -- un record -- et aucun encaissé, la "Team USA" a un peu baissé de régime en huitième de finale, ne dominant l'Espagne (2-1) qu'à la faveur de deux penalties.

L'équipe de France s'en est aussi sortie difficilement face au Brésil de Marta (2-1) qui l'a poussée jusqu'en prolongation. Amandine Henry, la plus Américaine des "Frenchies", a délivré les Bleues.

La capitaine française va retrouver certaines anciennes coéquipières comme Lindsey Horan ou Tobin Heath, "ses copines" depuis son passage chez les Portland Thorns de mars 2016 à octobre 2017.

Avant le sommet de vendredi, il n'y a "aucun contact entre nous, bizarrement", a rigolé la milieu de terrain de l'OL. Ce sont mes copines en dehors du terrain, mais sur le terrain il n'y aura pas de cadeau à se faire".

Et il y aura d'autres retrouvailles puisque Alex Morgan et Megan Rapinoe se frotteront également à leurs ex-partenaires de Lyon, où se joueront les demi-finales de la Coupe du monde et la finale du 7 juillet.

L'affiche n'a pourtant rien d'amicale, contrairement à celle disputée en janvier au Havre.

En Normandie, les Bleues avaient alors dominé des Américaines (3-1) dépassées par la vitesse de Kadidiatou Diani, auteure d'un doublé, mais privées de Rapinoe et Tobin Heath, laissées au repos.

Si "on ne peut pas du tout comparer" les deux matches, il faut capitaliser dessus, selon Corinne Diacre: "ça doit être une force pour nous de se dire: rien n'est impossible". "Quand on est capable de faire les choses une fois, on devrait être capable de les répéter, donc j'espère que ce sera le cas demain", lance la sélectionneuse.

- 10.000 supporters américains -

Le contexte sera bel et bien différent, ne serait-ce que dans les tribunes où 10.000 supporters des "Stars and Stripes", le surnom de la sélection des États-Unis, prendront place.

De leur côté, les Françaises pourront compter sur près de 30.000 soutiens, selon les chiffres fournis par le comité d'organisation du Mondial (estimation réalisée à partir de la nationalité des acheteurs de billets). Et sur Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde, est attendu au Parc avec son staff.

Avant le coup d'envoi, un tifo géant devrait recouvrir entièrement la tribune Auteuil, une animation préparée par le groupe de supporters des Irrésistibles Français (IF) avec l'aide de la FFF.

"On appelle l'ensemble des détenteurs de billets à se parer de bleu pour montrer aux joueuses que les supporters français sont derrière elles, dit à l'AFP Fabian Tosolini, un de leurs membres actifs. Elles doivent ressentir la ferveur du peuple français qui doit les aider à battre les triples championnes du monde".

"Le public français doit mesurer la chance d'être là et le Parc des Princes doit résonner bleu, blanc, rouge", a-t-il conclu.

L'ambiance devrait être chaude, alors que la France subit un épisode caniculaire depuis plusieurs jours. Cela promet de la sueur et des larmes. Vendredi en fin de soirée, elles couleront sur les joues des Françaises ou des Américaines.