Mondial-2019: l'Angleterre sans Hartley ni Robshaw, mais avec Marler

Les deux anciens capitaines Dylan Hartley et Chris Robshaw sont les deux grands absents du groupe de 35 joueurs retenus jeudi pour préparer la Coupe du monde par le sélectionneur du XV d'Angleterre Eddie Jones, qui a en revanche convoqué Joe Marler, sorti de sa retraite internationale.

Les deux absents ont connu une saison noire, notamment en raison de blessures au genou, en plus d'une commotion cérébrale pour Hartley.

"Après examen approfondi, nous avons essayé de construire une équipe qui a assez d'expérience, de caractère et d'énergie pour gagner et je pense que nous l'avons. Ce faisant, nous avons laissé de côté certains joueurs qui peuvent se sentir malchanceux. Pour ceux qui ont raté l'occasion, la porte n'est jamais fermée. Ils doivent être prêts, car on ne sait jamais quand une opportunité se présente", a commenté Jones.

Le pilier gauche Marler (28 ans, 59 sél.), qui avait annoncé sa retraite internationale en septembre pour consacrer plus de temps à sa famille, était récemment revenu sur sa décision.

"Nous lui avons donné l'opportunité de revenir. A lui maintenant de nous montrer ce qu'il a dans le ventre", a déclaré Jones.

L'ouvreur de Gloucester et enfant terrible du rugby anglais Danny Cipriani a lui aussi été convoqué, après une saison très réussie qui lui a valu le titre de joueur de la saison en Premiership.

Le technicien australien a en outre intégré quatre joueurs jamais sélectionnés: le demi de mêlée et partenaire de Cipriani à Gloucester Willi Heinz, le flanker de Northampton Lewis Ludlam, l'ailier de Bath et ancien médaillé d'argent à VII aux JO de Rio Ruaridh McConnochie et le première ligne de Worcester Jack Singleton.

Les blessés George Kruis (Saracens), Jack Nowell (Exeter) et Mako Vunipola (Saracens) seront aussi du camp d'entraînement, mais pour terminer leur rééducation.

Hormis Hartley et Robshaw, Jones a laissé de côté l'arrière Mike Brown, le demi de mêlée Dan Robson et le centre ou ouvreur Alex Lozowski.

Le groupe sera ramené à 31 joueurs pour la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), où le XV de la Rose affrontera notamment en poules l'Argentine (5 octobre) et la France (12 octobre).

Les 35 Anglais:

Avants: Dan Cole (Leicester), Luke Cowan-Dickie (Exeter), Tom Curry (Sale), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester), Jamie George (Saracens), Maro Itoje (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton), Joe Marler (Harlequins), Ben Moon (Exeter), Brad Shields (Wasps), Kyle Sinckler (Harlequins), Jack Singleton (Saracens), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter), Mark Wilson (Sale)

Arrières: Danny Cipriani (Gloucester), Joe Cokanasiga (Bath), Elliot Daly (Saracens), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester), Piers Francis (Northampton), Willi Heinz (Gloucester), Jonathan Joseph (Bath), Jonny May (Leicester), Ruaridh McConnochie (Bath), Henry Slade (Exeter), Ben Spencer (Saracens), Ben Te’o (sans club), Manu Tuilagi (Leicester), Anthony Watson (Bath), Ben Youngs (Leicester)

En rééducation: George Kruis (Saracens), Jack Nowell (Exeter), Mako Vunipola (Saracens)