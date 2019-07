Mondial-2019: l'attaquante Megan Rapinoe se sent "profondément Américaine"

"Je me sens profondément Américaine", a souligné l'attaquante des Etats-Unis Megan Rapinoe mercredi à Lyon, en invoquant les "idéaux" de son pays, après ses déclarations contre Donald Trump.

"Si vous voulez parler de ce sur quoi nous (et notre pays) avons été fondés, de nos chansons et de notre hymne, je suis terriblement Américaine", a dit la joueuse qui boycotte l'hymne national, dans le sillage du footballeur américain Colin Kaepernick, pour protester contre les violences policières visant les Noirs.

"Peut-être que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ma façon de faire, on peut en discuter, je sais que je ne suis pas parfaite, mais je pense que je me bats pour la vérité et l'honnêteté, pour que nous regardions le pays honnêtement", a-t-elle poursuivi.

"Nous sommes dans un merveilleux pays, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire ailleurs, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous efforcer d'être meilleurs", a ajouté la joueuse de 33 ans.

"Je pense que ce pays a été fondé sur beaucoup de grands idéaux, mais il a aussi été fondé sur l'esclavage. Nous devons être vraiment honnêtes à ce sujet et en parler ouvertement, afin que nous puissions nous réconcilier et aller de l'avant".

L'attaquante a récemment pris position contre Donald Trump en annonçant qu'elle ne se rendrait pas à la Maison Blanche en cas de titre, car le chef de l'Etat ne "se bat pas pour les mêmes choses que nous".

Elle dispute actuellement la Coupe du monde de football, mais n'a pas participé à la victoire en demi-finale mardi contre l'Angleterre, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Elle espère être de retour pour la finale dimanche à Lyon.