Mondial-2019: La Chine se reprend et envoie l'Allemagne en 8e de finale

La Chine a dominé (1-0) une équipe d'Afrique du Sud trop limitée jeudi, une victoire aussi logique que méritée qui fait les affaires de l'Allemagne, le cador du groupe B qualifié pour les 8es de finale du Mondial féminin.

Dans un Parc des princes à moitié rempli, la 16e nation mondiale au classement Fifa s'est montrée beaucoup plus dangereuse et précise que les "Banyana Banyana", classées au 49e rang et qui disputent leur première Coupe du monde.

Les Chinoises ont fait le siège de la gardienne sud-africaine avant de trouver la solution par Li Ying (40e). La N.10 a jeté sa jambe gauche pour reprendre victorieusement, du tibia, un centre de Zhang Rui venu de la droite.

Ce but à l'arraché permet à l'équipe de Chine d'effacer quelque peu la désillusion du match précédent, où elle s'était inclinée de justesse (0-1) face à l'Allemagne, une des nations favorites pour le sacre mondial.

Là voilà revenue à la hauteur de l'Espagne (3 points également), son prochain adversaire lundi au Havre et surtout son plus sérieux concurrent dans le groupe B. La rencontre dans la cité normande aura un air de "petite finale" pour la qualification en huitième de finale.

L'Allemagne de son côté y est déjà! Avec six points, les partenaires de Dzsenifer Marozsan sont assurées de terminer parmi les deux premières places qualificatives. Le match lundi à Montpellier contre l'Afrique du Sud, quasiment éliminée, permettra probablement aux habituelles remplaçantes de se montrer.

- Kgatlana trop seule -

Si la victoire des Chinoises ne souffre d'aucune contestation, elles ont cependant eu du mal à concrétiser leurs temps forts jeudi, par manque de précision plus que d'occasions.

Elles en ont eu à la pelle, notamment par la "locale" Wang Shuang, mais les tentatives de la jeune attaquante du Paris SG (33e, 84e) n'ont pas fait mouche.

Deux minutes après avoir marqué, elles ont failli récidiver sur une tête de Wang Shanshan (42e). La barre transversale puis la "goal line technology", qui a photographié le ballon sur la ligne de but, ont refusé le 2-0. Yang Li a eu sa chance aussi en toute fin de partie mais la gardienne a repoussé sa frappe à bout portant (90e).

Volontaires mais très maladroites, les Sud-Africaines n'ont eu que quelques contre-attaques à se mettre sous la dent, sous l'impulsion de Thembi Kgatlana qui a soit manqué de jus, soit de partenaires pour mener à bien ses raids.