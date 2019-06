Mondial-2019: Morgan et les Etats-Unis sans pitié pour la Thaïlande

L'équipe des Etats-Unis, tenante du titre et favorite du Mondial féminin de football, n'a pas fait de détails pour son entrée en lice en écrasant la Thaïlande 13 à 0, record à la clé, grâce notamment à un quintuplé d'Alex Morgan, mardi à Reims.

Les Américaines ont établi le nouveau record de la plus large victoire en Coupe du monde, jusque-là détenu par l'Allemagne (11-0 contre l'Argentine en 2007). Elles ont été impitoyables avec la modeste formation asiatique, dépassée de la première à la dernière minute et qui a complètement sombré après la pause.

Alex Morgan est devenue la deuxième joueuse de l'histoire à inscrire cinq buts (12e, 53e, 74e, 81e, 87e) lors d'un match de Coupe du monde après sa compatriote Michelle Ackers en 1991. Samantha Mexis (50e, 54e) et Rose Lavelle (20e, 56e) ont inscrit un doublé, tandis que Lindsey Horan (32e), la capitaine Megan Rapinoe (79e), Mallory Pugh (85e) et la légende Carli Lloyd (90e+2), 36 ans, ont aussi participé à la fête avec un but chacune.

Les +Stars and Stripes+, qui pointent à la première place du classement FIFA, ont logiquement fait parler leur supériorité face aux Thaïlandaises, 34e au classement Fifa et qui ne disputent que le deuxième Mondial de leur histoire. Elles ont notamment marqué la bagatelle de 10 buts en seconde période après avoir atteint la mi-temps sur le score de 3-0.

Et la pauvre gardienne thaïlandaise, qui a fondu en larmes après le coup de sifflet final, a pourtant effectué plusieurs parades décisives pour empêcher le score d'être encore plus lourd...

Les Américaines, qui ont toujours terminé sur le podium lors des sept précédentes éditions, tenteront en France de conserver leur titre et de s'adjuger une quatrième couronne mondiale.

Même si l'adversité était faible mardi, les joueuses de Jill Ellis ont envoyé un message clair à leurs principales concurrentes pour le sacre: elles sont en mission et ne feront pas de sentiments. Le Chili, leur prochain adversaire, est prévenu...