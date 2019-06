Mondial-2019: Valenciennes, prête pour la marée "Oranje"

"On est arrivées jeudi à côté de Valenciennes, où on loge dans un camping avec notre caravane", explique Tiny, venue avec trois amies. Ces Néerlandaises font partie de la première vague d'une marée "Oranje" de 15.000 fans des Pays-Bas, attendus samedi pour un match de leur équipe au Mondial féminin.

"On a d'abord été au Havre pour le premier match" relate encore auprès de l'AFP la quinquagénaire originaire de Meijel, au sud des Pays-Bas. Et les quatre femmes ont déjà acheté leurs billets pour la finale à Lyon le 7 juillet... sans savoir si les Pays-Bas seront bien au rendez-vous.

En attendant, il y a un match contre le Cameroun samedi à Valenciennes. "L'ambiance est vraiment sympa et on a été surpris de la gentillesse des Français qui nous ont très bien accueillies. Ose balade et on fait du shopping en attendant le match. On a hâte d'y être", ajoute Tiny, qui n'a pas voulu donner son nom de famille.

Dans la ville, c'est le calme avant la tempête: à la veille du match, les chants bataves ne résonnent pas encore dans les rues du centre-ville. Pourtant, de nombreux fans devaient arriver dans la soirée, en prévision de la rencontre prévue en début d'après-midi (15H00).

Si quasiment tous les hôtels de la métropole sont complets samedi, la plupart le sont également le vendredi. Les principales plate-formes de réservation en ligne affichent en effet des taux de remplissage de respectivement 80% et 95% pour vendredi et samedi.

Le village de la Coupe du monde, sur la Place d'Armes, se prépare à être le lieu des rendez-vous des supporters "Oranje". Un DJ mettra l'ambiance de 10h00 à 14h00, avant que plusieurs milliers de fans n'organisent une marche jusqu'au stade du Hainaut derrière un bus à impériale aux couleurs des Pays-Bas.

- "Chaud bouillant" -

"On a vu les images de leur premier match au Havre, c'était impressionnant et ils seront encore plus nombreux à Valenciennes. Tous les employés sont sur le pont et on a pris des extras en plus. On est prêt, on est même chaud bouillant !" se félicite auprès de l'AFP Gilles Becquet, propriétaire de la brasserie "La Parisienne".

Aux abords de l'enceinte, les commerçants attendent également les supporters néerlandais de pied ferme. Les deux premiers matches ont permis de se rôder avec la vague "Oranje".

"Tout s'est bien passé. Il y avait une très bonne ambiance et pas de stress. les gens sont patients et souriants malgré l'attente donc c'est appréciable, souligne Aurélia Marcos, qui gère avec son mari la +Brasserie du Stade+. On ne se rend pas trop compte de ce que ça va donner, mais on va faire face avec le sourire !"

"Pour l'instant, c'est impeccable, c'est un public bon enfant et on est prêt à les recevoir. En plus, il devrait faire beau donc ça sera une belle fête", renchérit Christophe Hals, propriétaire du bar "Le Nungesser".

- "Mettre le paquet" -

L'Office de tourisme a également mis les bouchées doubles pour accueillir et séduire les milliers de supporters.

"8.000 Allemands sont venus mercredi et tout s'est très bien déroulé. C'était un peu l'échauffement avant cette marée orange. On a eu des très bons retours sur l'accueil et sur le fléchage pour rejoindre le stade", affirme à l'AFP Elisabeth Gondy, présidente de l'Office de tourisme de Valenciennes.

"On espère qu'on aura donné envie de revenir à ces supporters. Avec le tourisme vert et les pistes cyclables, on a des atouts pour plaire aux Néerlandais. C'est le moment ou jamais de mettre le paquet !", insiste Mme Gondy.

Quelle que soit l’issue de la rencontre, la fête promet en tout cas de se prolonger jusque tard. Ainsi, la Fédération néerlandaise de football a réservé la Cité des Congrès de Valenciennes afin d'organiser un barbecue pour ses partenaires et responsables, où quelque 1.000 personnes sont attendues.

"On a prévu un DJ pour mixer sur notre terrasse pour toute la soirée, reprend M. Becquet, à +La Parisienne+. Ca sent la fête. On s'attend à ce que ce soit énorme !"

"Au-delà de l'aspect économique, il y a un esprit de fête qui flotte et c'est bien pour notre territoire qui souffre, estime Mme Gondy. On en parle en termes positifs et ça fait du bien pour les habitants."