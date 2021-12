Mondial-2021 de hand: premier test pour les Françaises contre la Slovénie

Après une entrée en matière convaincante contre l'Angola (30-20), les handballeuses françaises passent un premier test contre la Slovénie dimanche (18h00), pour leur deuxième match du premier tour au Mondial-2021 à Granollers, au nord de Barcelone.

En s'assurant vendredi un succès avec un écart de dix buts contre les championnes d'Afrique en titre, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont quasiment validé leur place pour le tour principal --les trois premiers de chaque groupe y sont qualifiés--.

"Et c'est une bonne chose", souligne le sélectionneur, car cela permet d'éloigner définitivement les restes du "spectre de Kumamoto", en référence à l'élimination dès le 1er tour des Bleues au Mondial-2019 au Japon. Mais depuis décembre 2019, les Françaises sont passées à autre chose, avec deux finales internationales: en argent à l'Euro-2020 et en or aux Jeux de Tokyo.

Les championnes olympiques, en quête d'un troisième sacre mondial après 2003 et 2017, vont devoir ajuster la mire au tir de loin sur la base arrière. "On est très perfectible et il va falloir que l'on progresse rapidement, puisque ça s'est bien décanté dans la poule, avec deux équipes qui sont parties vers le haut et deux parties vers le bas", souligne Olivier Krumbholz.

- Base arrière slovène redoutable -

Face à une équipe du Monténégro diminuée par la blessure de Djurdjina Jaukovic, la Slovénie a fait forte impression, emmenée par ses trois arrières de classe mondiale avec Ana Gros, Elizabeth Omoregie et Tjasa Stanko. Et la gardienne Amra Pandzic a repoussé les offensives monténégrine avec 14 arrêts (54%).

"La base arrière est déjà conséquente, si en plus on fait briller la gardienne, comme ça avait été le cas en 2017, ça commence à faire beaucoup", se méfie le sélectionneur qui a en mémoire le revers d'entrée contre la Slovénie (24-23) lors du Mondial-2017, compétition que les Françaises avaient finalement remportée.

Avec six buts au compteur en moins de 30 minutes de jeu, Ana Gros a de nouveau fait parler son bras gauche, meilleure buteuse contre le Monténégro. De là à réduire la Slovénie à l'ancienne joueuse de Metz et de Brest? "C'est trop réducteur, mais c'est l'une des clés pour gagner ce match", souligne Estelle Nze Minko.

Il y a un an à l'Euro-2020, les Françaises avaient parfaitement muselé la gauchère du CSKA Moscou (4/11) et s'étaient imposées de 10 buts (27-17) au 1er tour. "On a des atouts, ça passera par une grosse défense et faire douter Stanko, Omoregie, et Gros", souligne Krumbholz. Sans vouloir évoquer de plan contre Ana Gros, il reconnaît: "Il est bien évident que dans le jeu en défense, mettre en difficulté Ana Gros est une partie du rapport de force".

Alors que les Bleues pansent quelques bobos (béquille pour Béatrice Edwige notamment), un succès permettrait d'aborder le tour principal avec au minimum deux points au compteur.