Mondial-2022: chocs Cameroun-Algérie et Egypte-Sénégal en barrages de la zone Afrique

Le Cameroun et l'Algérie s'affronteront fin mars en barrages aller-retour pour obtenir l'une des cinq places réservées à l'Afrique pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre), selon le tirage au sort effectué samedi à Douala au Cameroun.

Les Lions indomptables de Vincent Aboubakar, actuel meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations (5 buts), recevront à l'aller l'Algérie de Riyad Mahrez, tenante du titre tout juste éliminée de la CAN après un premier tour catastrophique.

L'autre affiche sera celle entre l'Egypte de Mohamed Salah et le Sénégal de Sadio Mané, les deux attaquants stars de Liverpool.

Face aux Pharaons, les Lions de la Teranga (finalistes 2019 de la CAN) disposeront d'une armada prometteuse avec le portier de Chelsea Edouard Mendy, désigné meilleur gardien Fifa de l'année 2021 lundi, le capitaine et défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, ou encore les Parisiens Abdou Diallo et Idrissa Gueye.

Au-delà de ces deux principaux chocs, le double affrontement entre le Ghana d'André Ayew et le Nigeria de Moses Simon devrait également faire des étincelles.

Dans les deux autres barrages de la zone Afrique, le Maroc aura affaire à la République démocratique du Congo et la Tunisie affrontera le Mali.

Avant le tirage, les cinq équipes les plus hautes dans le classement Fifa ont été réparties dans le chapeau 1 (Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie et Nigéria), et les cinq autres dans le chapeau 2 (Egypte, Cameroun, Ghana, Mali et RD Congo). Ces dernières doivent jouer le match aller à domicile.

Barrages zone Afrique pour le Mondial-2022 fin mars (la première équipe recevra au match aller):

Egypte - Sénégal

Cameroun - Algérie

Ghana - Nigeria

RD Congo - Maroc

Mali - Tunisie