Mondial 2022 de football : comment les nations sont réparties lors de la phase de poules ?

Les yeux des amateurs de ballon rond étaient tous tournés vers Doha ce 1er avril 2022. Le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 dans la capitale qatarie, a réparti les différentes équipes qualifiées pour la phase de poules.

Trois barrages doivent encore avoir lieu au mois de juin. Le tirage au sort a donc lieu sans connaître toutes les équipes qualifiées pour le Mondial. Les Pays de Galles doivent encore affronter l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande le Costa Rica et le Pérou les Émirats arabes unis. En attendant de connaître les derniers qualifiés, les huit groupes ont été constitués comme tels :



Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas ;

Groupe B : Angleterre, Iran, Etats-Unis et Pays de Galles ou Ukraine ou Ecosse ;

Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne ;

Groupe D : France, Danemark, Tunisie et Pérou ou Australie ou Emirats arabes unis ;

Groupe E : Espagne, Allemagne, Japon et Costa Rica ou Nouvelle-Zélande ;

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie ;

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun ;

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud.

Comment fonctionne le tirage au sort de la Coupe du monde ?

32 équipes se sont qualifiées pour participer au Mondial 2022 à Doha. Elles ont été placées dans 4 chapeaux différents, selon leur classement. Dans le permier chapeau, on retrouve les meilleures équipes et le Qatar, pays organisateur.

Les quatre chapeaux du tirage au sort Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, Qatar organisateur).

: Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, Qatar organisateur). Chapeau 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis, Croatie

: Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis, Croatie Chapeau 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

: Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie. Chapeau 4 : Cameroun, Canada, Equateur, Arabie Saoudite, Ecosse ou le vainqueur de Pays de Galle - Ukraine, vainqueur de Nouvelle-Zélande - Costa Rica, Australie ou vainqueur de Pérou - Émirats arabes unis.

Le tirage répartit ces 32 nations en 8 groupes différents. Deux pays d'un même continent ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe, à l'exception de l'Europe. En effet, le continent comporte plus de sélections que les autres.