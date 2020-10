Mondial-2022: début des éliminatoires en Amérique du Sud, dernière chance pour stars vieillissantes

Messi avec l'Argentine et Luis Suarez avec l'Uruguay débutent jeudi les qualifications de la zone Amérique du Sud pour le Mondial-2022, qui ont tout de la dernière chance pour ces vedettes trentenaires et leurs sélections vieillissantes.

A 33 ans et après un été qui a failli le voir quitter le Barça, son club de toujours, Lionel Messi retrouve l'Albiceleste jeudi avec la réception de l'Equateur (00H10 GMT).

Le sextuple Ballon d'Or est toujours en quête d'un titre en sélection, après des finales perdues en Copa América (2007, 2015, 2016) et en Coupe du monde (2014).

Avec lui, d'autres cadres de la sélection argentine pourraient vivre au Qatar leur dernier Mondial, à l'image d'Angel Di Maria, 32 ans. Pour les premiers matches des éliminatoires, le joueur du Paris SG a été écarté du groupe par le sélectionneur Lionel Scaloni, ce qu'il a dit "difficile à comprendre".

Même sentiment de fin d'une époque en Uruguay, où Luis Suarez vivra les débuts des éliminatoires sans son fidèle compère Edinson Cavani, âgé comme lui de 33 ans. Sans temps de jeu depuis plus de six mois, le meilleur buteur de l'histoire du Paris SG vient de signer à Manchester United, et était encore sans club quand la liste uruguayenne a été annoncée.

L'Uruguay débute ses éliminatoires par la réception du Chili, vainqueur en 2015 et 2016 de la Copa América, et qui se prépare lui aussi au crépuscule de deux de ses piliers, Arturo Vidal, 33 ans et 114 sélections au compteur, et Alexis Sanchez (31 ans, 132 sél).

Plus jeunes mais désormais proches de la trentaine, le Brésilien Neymar (28 ans) et le Colombien James Rodriguez (29 ans) auront aussi à coeur de jouer les premiers rôles. Brésil et Colombie entrent en lice vendredi, contre le Venezuela et la Bolivie respectivement.

La zone Amérique du Sud présente une densité exceptionnelle, qui fera forcément des malheureux. Sur dix équipes participant à ces éliminatoires, les quatre premières seront directement qualifiées pour le Mondial. La cinquième rencontrera en barrages un représentant de la zone Océanie.

Le programme de la première journée des qualifications de la zone Amérique du Sud pour le Mondial 2022 de football, jeudi, vendredi et samedi (en heures GMT):

Jeudi

(00h30) Paraguay - Pérou

(00h45) Uruguay - Chili

Vendredi

(02h10) Argentine - Equateur

(01h30) Colombie - Venezuela

Samedi

(02h30) Brésil - Bolivie