Mondial-2022: à Doha, les fans de l'Argentine rêvent de victoire pour Messi

"Ce sera la Coupe du monde de Leo": plusieurs dizaines de supporters de l'Argentine se sont réunis pour célébrer leur sélection et sa star Lionel Messi lundi à Doha, devant l'horloge marquant 13 jours avant le début du Mondial-2022 au Qatar.

Vêtus de maillots blanc et bleu clair, ils ont entonné des chants et posé pour des photos avec un immense drapeau, avant d'accueillir quatre de leurs compatriotes venus à vélo depuis l'Afrique du Sud.

Pour rallier le pays hôte de la Coupe du monde de foot, qui débute le 20 novembre, Leandro Blanco, Matias Villarroel, Silvio Gatti et Lucas Ledezma ont pédalé 10.500 kilomètres depuis le 15 mai.

"C'est notre rêve qui nous a motivés (...) celui de l'Argentine championne du monde et de Leo soulevant le trophée le 18 décembre", au terme de ce qui devrait être le dernier Mondial de la carrière de l'attaquant, a expliqué Blanco. "L'émotion que nous ressentons est immense (...) d'être ici à Doha et pour cette fête."

"On a beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir, c'est pour ça qu'on a fait cette folie", a ajouté Ledezma.

Parmi les supporters présents se trouvait aussi Ines Caillava, 22 ans, venue travailler au Qatar pour pouvoir assister au Mondial, n'ayant pas les moyens de s'offrir un voyage à cause de la crise économique dans son pays d'origine.

"C'est la dernière de Leo, ça me fait un peu de peine mais je crois que l'équipe nationale va donner son maximum et, avec un peu de chance, on aura le trophée en main dans un mois", a-t-elle lancé.

Certains membres du staff de la sélection argentine doivent arriver au Qatar dans la nuit de lundi à mardi, avant un match amical à Abou Dhabi le 16 novembre.

L'Albiceleste, invaincue en 35 matches depuis 2019, figure dans le groupe C de la phase de poule, avec l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne. Elle débutera sa compétition le 22 novembre contre l'équipe saoudienne.

L'Argentine a remporté la Coupe du monde en 1978 et 1986. Le meilleur résultat de Messi lors d'un Mondial est une deuxième place en 2014.