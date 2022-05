Mondial-2022: jusqu'à 200.000 passagers aériens par jour prévus par le Qatar

Le Qatar s'attend à recevoir jusqu'à 200.000 voyageurs par avion chaque jour pendant la Coupe du monde de football, les compagnies aériennes du Golfe organisant des dizaines de navettes quotidiennes, a déclaré jeudi un haut responsable qatari.

L'aéroport international Hamad et l'ancien aéroport international de Doha verront leur capacité doublée pour atteindre plus de 200.000 voyageurs par jour, a indiqué Akbar al-Baker, PDG de Qatar Airways, dans une conférence de presse.

Afin d'augmenter les liaisons aériennes avec les 31 pays qualifiés (en plus du Qatar), celles vers les nations ne participant pas au tournoi seront interrompues ou réduites, a ajouté le responsable, également président de l'Autorité du tourisme du Qatar.

Le petit et riche émirat s'attend à accueillir entre 1,2 et 1,4 million de supporters attendus entre le 21 novembre et le 18 décembre.

Les compagnies aériennes Saudia, Kuwait Airways, Flydubai et Oman Air organiseront plus de 160 allers-retours sur la journée à partir du 20 novembre, a-t-il précisé.

Les autorités estiment que plus de 20.000 fans pourraient venir des pays voisins du Golfe chaque jour pour assister au premier mondial se déroulant au Moyen-Orient.

Ibrahim Koshy, le directeur général de Saudia, a précisé que la compagnie allait assurer au moins 30 vols aller-retour quotidiens au départ de la capitale saoudienne Ryad et de Jeddah, la grande ville dans l'ouest du royaume, pouvant acheminer 10.000 supporters.

Flydubai programmera au moins 30 allers-retours, Kuwait Airways 10 et Oman Air 24, a déclaré M. al-Baker.

Au-delà de leurs propres ressortissants, les pays du Golfe abritent des millions d'expatriés venant du monde entier.

Près de 70% des vols réguliers de Qatar Airways verront leurs horaires modifiés pour programmer des vols supplémentaires.